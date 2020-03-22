DİDF: Zorunlu olanlar hariç tüm sektörler kapatılmalı

İsviçre’de de etkisini giderek arttıran Covid-19 virüsüne karşı, ilan edilen önlemler paketinin yenisini, Bakanlar Kurulu 20. Mart Cuma günü yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Geçtiğimiz hafta ilan edilen OHAL ilanına ek olarak; 5’ten fazla kişinin toplanılmasını yasaklayan ve 65 yaş ve üstüne evden çıkmamasını öğütleyen açıklamaların yanında alınan önlemlerden etkilendiği belirtilen işletmeler için de 32 milyar Frank kaynak sağlanacağını açıkladı. İşyerlerinin de kapatılarak sokağa çıkmanın ağırlıklı olarak engellenmesinin beklediği son açıklama ise daha çok işverenleri kurtarma açıklaması oldu.

Daha önce restoran, bar, eğlence mekânları, tiyatro, sinema ve alış veriş merkezlerini kapatan kararnameyi ilan eden Bakanlar Kurulu, herkesin en 2 metre mesafe bırakarak günlük aktivitelerini yerine getirmesini, grup halinde bulunmamasını söylerken, fabrikalarda ve inşaatlarda yüzlerce işçi, bu kuralların uygulanmadığı ve denetlenmediği koşullarda çalıştırılmaya devam ediyor.

“KOŞULLAR SERMAYE TARAFINDAN FIRSATA ÇEVRİLMEK İSTENİYOR!”

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ise İsviçre’de koronavirüs öne sürülerek hayata geçirilen önlem paketlerine tepki gösterdi. Sigorta tekellerinin şimdiden koronavirüs testi için yapılan tahlillerin maliyetinin yüksekliğinden dem vurmaya başladığına dikkat çeken DİDF, “Hastalık tedavisi için hastanede yatan ya da kontrol altında tutulan hasta sayısı fazlalığının yol açacağı ‘ekstra’ maliyetleri; salgının toplumun yüzde 75’ini zamanla etkileyeceği, aşı gibi sonradan tedavi için piyasaya sürülecek ilaçların da bu maliyeti arttıracağını ileri sürerek faturayı sigortalılara kesmeye, önümüzdeki dönem sigorta primlerinin arttırılışını garanti altına almaya çalışıyorlar.

Büyük sanayiciler, hizmet sektörü patronları ise daha uzun çalışma süresi isteklerini hayata geçirmek üzere mevcut koşullardan yararlanmaya çalışıyor, kısa çalışma kapsamından yararlanmak için başvuran patronlar, işçilerin birikmiş fazla mesailerini ve tatillerini bu yolla eritmeye çalışıyorlar” dedi.

Federal Konsey’in herkesin kendi başının çaresine bakacak şekilde sorumluluk almasını teşvik etmesini eleştiren DİDF, şu talepleri sıraladı:

Kamu kaynakları kapasitesi yetersiz olan hastanelere ve sağlığa acilen aktarılmalı

İşçi ve emekçilerin, halkın sağlığını korumak için; zorunlu ihtiyaç malzemeleri üreten sektörler hariç, diğer tüm sektörler kapatılmalı, sağlık ve hijyen koşullarını sağlamlaştıran önlemler alınmalı

Çalışmayan emekçilerin ücretlerinin yüzde 100’ü işsizlik sigortası tarafından ödenmeli

Ebeveyinleri çalışan çocukların evde bakımının devam ettirilmesi için anne ya da babadan biri ücretli izinli sayılmalı

Sığınmacıların kaldığı yerler önlemlerde sıralanan koşullara uygun hale getirilmeli ve sağlık hizmetlerinden sınırsız ve koşulsuz faydalanması sağlanmalı; Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği sığınma başvurusu yasağı geri çekilmeli

Herkesin sağlıklı beslenmesini sağlayacak bir gelire sahip olması kamu tarafından garanti altına alınmalı (DIŞ HABERLER)