03 Şubat 2020 19:43

İstanbul’da durdurulan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu inşaatı yeniden başladı

İBB, yapımı durdurulan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu inşaatına yeniden başladı. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın bu sene içinde açılacağı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu inşaata başlama töreninde konuşuyor.

Fotoğraf: İBB

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    Sultanbeyli ve Ataşehir metrolarının ardından yapımı duran üçüncü metro olan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu”nda da inşaat çalışmaları yeniden başladı. Törende konuşan İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nı bu yıl hizmete alacaklarının söyledi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl aradan sona yapımına yeniden başlanan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” için Pendik’teki merkez şantiyede tören düzenlendi.

    KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO HATTININ İNŞAATI BİNDE İKİDE

    Göreve geldiklerinde seçim sürecinde söz verdikleri gibi ulaşıma ve raylı sistem yatırımlarına öncelik verdiklerini belirten Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı’nın İstanbul’un doğusundaki en önemli raylı sistemlerden biri olduğunu söyledi.

    İhaleye çıkılmış; ancak yapımı 2 yıl önce duran Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Ümraniye-Göztepe-Ataşehir metrolarının inşaatlarını yeniden başlattıklarını belirten İmamoğlu, bugün de Nisan 2017’de yapımına başlanan; ancak hakediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle Ekim 2018’de duran “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı”nın inşaatını yeniden başlattıklarını söyledi. İmamoğlu, “Bu metro hattında, fiziki imalat şu anda, maalesef sadece binde iki. Tabiri caizse inşaata sıfırdan yeni başlayacağız diyebiliriz” dedi.

    YATIRIMIN DURMA BEDELİ 730 MİLYON LİRA

    Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı’nın 2017 yılı keşif bedeli 1 milyar 613 milyon lira olduğunu, 2020 yılının güncellenmiş fiyatlarıyla ise ihale bedelinin 2 milyar 340 milyon lirayı aştığını aktaran İmamoğlu, “Demektir ki, bu hat bir önceki İBB yönetimi tarafından durdurulmasaydı, zamanında bitirilseydi bugün karşı karşıya kaldığımız 730 milyon liraya yakın fiyat farkıyla yüzleşmemiş olacaktık” dedi.

    Fransız Kalkınma Ajansı’ndan elde ettikleri 86 milyon avro kredi ile yatırımı başlatacaklarını ifade eden İmamoğlu, Haziran 2019’da göreve geldiklerinde İstanbul’daki 8 metro hattının inşaatını durmuş olarak bulduklarını hatırlattı. İBB Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’umuzun metro hattına duymuş olduğu ihtiyacı, bütün İstanbullular en az benim kadar biliyorlar. Bu anlamda örneğin; İstanbul’ un batı yakası da çok ihmal edilmiş bir bölümü. Beylikdüzü, Esenyurt çevresi bu anlamda çokça ihmal edilmiş. İstanbul’un en yoğun nüfus alan bölgelerinden biri. Zira şu anda o bölgede, sadece dört ilçenin nüfusu yani metro bekleyen nüfusu 2,5 milyon kişi. İncirli-Beylükdüzü Metro Projesi, yıllardır rafta bekliyor. Bu konuda hızlıca adım atmak istiyoruz.”

    MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY BİRKAÇ AY SONRA HİZMETE GİRECEK

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birkaç ay sonra İstanbul’u çok rahatlatacağını belirttiği Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nı hizmete sokacaklarını duyurdu. Bu hattın günde yaklaşık 400 binin üzerinde insan taşıyacağını belirten İmamoğlu hattın aynı zamanda metrobüsteki yoğunlaşmayı da azaltacağını öngördüklerini belirtti. İmamoğlu ayrıca, Haliç kıyısında yıllardır o bölgedeki tarihi alanı işgal eden ve görüntü kirliliğine neden olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nı bu yıl içerisinde hizmete sokmayı planladıklarını kaydetti.

    GECE METROSU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

    İstanbul’un 24 saat yaşayan bir şehir olması nedeniyle gece metrosu uygulamasını başlattıklarını ve uygulamanın vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü kaydeden İmamoğlu, “Zarar ederiz ama yapmalıyız dediğimiz bu hizmet artık 24 saat yaşayan bir kentte kâr eden bir bölüme dönüşmüş durumda” dedi.

    METROLARDA İNTERNET ÇEKECEK

    İmamoğlu, metro inşaatlarını iş güvenliği için çok sıkı bir denetimden geçireceklerine ve raylı sistemlerdeki hava kirliliğini analiz etmek amacıyla da çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, “Metrolarda sürdürülebilir iletişimi sağlamak amacıyla internet, Wi-fi ve diğer hizmetler konusunda da çalışma sürdürüyoruz. Gelişmeleri sizlerle beraber mutlaka paylaşacağız” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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