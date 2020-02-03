Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyeleri için çağrı

Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER), 17 Mayıs 2019 tarihinden başlattıkları açlık grevini 25 gündür ölüm orucuna çeviren Grup Yorum üyeleri için basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır’da bulunan TUAY-DER binasında düzenlenen toplantıya, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. TUAY-DER Eşbaşkanı Mehmet Emin Güzel, Grup Yorum üyelerinin avukatları aracılığıyla hukuksuzluklara karşı açlık grevinde olduklarını kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.



Grup Yorum üyelerinin taleplerini sıralayarak, yaşanan hak ihlallerinin suç oluşturduğunu belirten Güzel, “Bu hukuksuz uygulamalara devam edilmesi, ileride olumsuz olayların gerçekleşmesine yol açabileceği gibi tutsakların can güvenliklerinin de tehlikeye düşebileceği endişesini taşımaktayız. Grup Yorum üyelerinin, tutsakların bir an evvel taleplerinin karşılanması gerektiği açıktır. Yasal haklarının karşılanmamış olması ve hukuksuzluğun devam etmesi sebebiyle tutsaklar ölüm orucunu sürdürüyorlar” diye belirtti.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na çağrıda bulunan Güzel, Grup Yorum üyelerine yönelik hukuksuzluk ve keyfi uygulamaların kabul edilemeyeceğini, bir an önce tutsakların taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Güzel, gerekli yasal süreci ve çalışmayı başlatmak üzere bakanlıkları göreve davet ettiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. (Diyarbakır/MA)