ODTÜ'den Evrensel'le dayanışma: Evrensel hepimizin sesi

ODTÜ'de öğrenci toplulukları, akademisyenlere ve işçiler, Evrensel'e yönelik mali ve politik baskılara karşı dayanışma mesajları gönderdi. Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan cezalarına ve basın kartı engellemelerine tepki gösteren öğrenci toplulukları gazetemizin emekçilerin ve öğrencilerin sesi olmaktan vazgeçmediğini anlattı.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu: Evrensel geçmişten bugüne eşine az rastlanan gerçek gazetecilik mücadelesinde emeğin, emekçinin ve biz öğrencilerin sesi olmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bizler niyetleri malum olan kurumlarca baskılanmaya çalışan Evrenselin yanındayız. Evrensel susturulamaz.

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu: Evrensel gazetesi, toplulukların yanında bulunup onların sesi olmaya çalışmakla beraber "bir oku bir okut" kampanyası ile insanları okumaya teşvik edip okur dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fakat şu günlerde görüyoruz ki; bazı güçler gerçekleri yazdığı için yersiz gerekçelerle yine ve yeniden kısıtlamalar getirmeye çalışmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki biz Biyoloji ve Genetik Topluluğu olarak Evrensel Gazetesi'nin; dürüst, doğrucu ve cesur yayıncılığını destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız.

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu: Evrensel kurulduğu günden bu yana, toplumun haksızlığa uğramış bütün kesimlerinin yanında olmuş, sınıfın, kadınların ve gençliğin taleplerini dile getirmiştir. Bugün medyanın tekelleştiği, yayın organlarının iktidarın sesi olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, toplumsal muhalefetin taleplerini dillendirmesi açısından Evrensel'le dayanışma içerisinde olmanın daha da anlam kazandığını düşünüyoruz.

ODTÜ Medya Topluluğu: Gittikçe daralan medya sahasında çeşitli kanallar üzerinden gazeteciliğe tutunmaya çalışan basın emekçilerine yapılan baskıları doğru bulmuyoruz. Bu tutum yalnızca basını susturmayı değil aynı zamanda tekelleşmiş medya yapısına yaratılan alternatifi etkisiz ve değersiz gösterme çabasıdır. Gerçekleri göstermeye çalışanları engellemek, insanların doğruya ulaşma haklarını engellemektir.

ODTÜ Münazara Topluluğu: ODTÜ'de öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının kamuoyuna sesini duyurmasına her zaman aracılık eden, öğrenci sorunları konusunda duyarlı, öğrenci mücadelesine destekçi Evrensel'in yanındayız.

ODTU Felsefe Topluluğu: Baskılar ile susturulmaya çalışılan ses bir grubun değil hepimizin sesidir. Evrensel Gazetesi'ne yapılan müdahaleye karşı emeğin sesini savunmalıyız. Basın özgürlüğüne gerçeklerin haberleştirilmesine yapılan her türlü saldırıya karşı bir arada durmaya çağrı yaparak Evrensel Gazetesi'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Fotoğraf: Evrensel

"BASKILARA KARŞI ÖZGÜR MÜZİK, ÖZGÜR HAYAT!"

ODTÜ Müzik Toplulukları: Her sene işimizi zorlaştırmak için daha fazla uğraşmalarına karşın, biz kendimizden taviz vermeyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda ODTÜ'deki dayanışma ortamı da toplulukların bu kadar güçlü ayakta durabilmelerine yardımcı oluyor. Yasaklamaların her türlüsüne karşıyız. Evrensel gazetesinin üretimini kısıtlamaya yönelik yapılanlar kabul edilemez. Baskılara karşı özgür müzik, özgür hayat!

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu: Evrensel, bizim sorunlarımızı bizim dilimizden anlatan, halkın sesi olmaktan korkmayan bir gazetedir. Bu gazeteye karşı yapılanları kabul etmiyor ve ODTÜ’de yaşanan her zorlukta biz ODTÜ öğrencilerini yalnız bırakmayan Evrensel’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Basın özgürlüğü kısıtlanamaz!

Fotoğraf: Evrensel

"MEMLEKETİN HAKİKATİYLE İLİŞKİMİ TEYİT EDİYORUM"

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Besim Can Zırh: Gerçekliğin resmi/gayri-resmi aktörler tarafından inşa edilir olduğu böylesi bir çağda Evrensel benim için dünden bugüne memleket hakikatiyle olan ilişkimi teyit edebildiğim mecralardan biri oldu hep. Üniversitelerde KHK’lerle yaşanan tasfiyeler nasıl ki bu siyasi-güdümlü gerçeklik inşasıyla ilişkiliyse, bağımsız kalabilen basına yönelik tasarlanan bu uygulamalar da kuşkusuz hakikatle olan ilişkimizi örselemeye yönelik. Fakat hayatın tüm hızıyla akıyor olduğu da aşikar. Tiraj rakamlarından ürettikleri içeriğe, her hafta/ay/seçim başı manşetlerine taşıdıkları “emekliye müjde”lerine kadar bir gölge tiyatrosunun parçası olanlardan yarına ne kalacağını yine Evrensel'den okuyacağımıza inancım tam.

Fotoğraf, ODTÜ İktisat Öğretim Üyesi Erkan Erdil'in twitter hesabından alınmıştır.

"GÖNÜLLÜ MUHABİRLİKLE BİRİNCİL KAYNAKTAN HABER"

ODTÜ İktisat Öğretim Üyesi Erkan Erdil: Evrensel'i daha çok mikro ortamlardaki güvenilir bilginin dışarıya yansımasını sağladığı için özellikle tercih ediyorum. Buradaki malumat birincil kaynaktan olduğu için çok etkin bir biçimde dışarıya yansıyor. Ayrıca Evrensel'de bize dair bir şey görmek mutlu ediyor. Çünkü ana akım medyada buna rastlamak mümkün değil artık. Hatta yerel eklerde bile rastlayamıyoruz. Üniversiteye, akademiye, buradaki emek süreçlerine dair pek çok bilgiye Evrensel üzerinden ulaşıyoruz. Ek olarak oldukça fazla dezenformasyonun olduğu bir çağda yaşıyoruz. O yüzden öğrencilerin gönüllü muhabir olması, birincil kaynaklardan bu haberlerin yapılması ve yaygınlaştırılması da çok daha önemli. Dezenformasyon ve provokasyon oluşturabilecek çabaların da önünü keseceğini düşünüyorum.

"DAHA ÇOK İNSANA ULAŞTIRARAK DESTEK OLABİLİRİZ"

39 yaşında bir kadın işçi: Bence Evrensel gerçekleri, hayatın içinde yaşananları yansıtan bir gazete. Daha gerçekçi diğer basımlara kıyasla... Elimizden gelen desteği yaparız, arkasında dururuz. Nasıl destek olabiliriz? Gazeteyi daha fazla alarak, daha çok insana ulaştırarak yapabiliriz bunu. Bu saldırılar da normal. Bu ülkede bazı şeylerin gerçeğini anlatmak cesaret istiyor ve Evrensel de bunu yapan gazetelerden biri. Tabi ki insanlara engel olmak için çeşitli şeyler yapılacak. Evrensel gerçek anlamda işçinin, mazlumun, çalışanın yanında duran bir yayın. Uygun fiyata satılan bir gazete zaten birden fazla gazete alıp insanlara da vererek onlara da okutarak destek olabiliriz. Bir tane almam, üç tane alırım. Böyle bir destek sağlanabilir. Evrensel gerçekten gerçeği yansıtan, gerçeği olduğu gibi yansıtan bir gazetecilik örneği. Böyle bir saldırıya üzüldüm ama toparlanacağını da düşünüyorum. Özgür bir yayıncılık var Evrensel'de. Her kesime gerçeği yansıtan bir yayın. Umarım Evrensel tükenmez. Çeşitli cezalar Evrensel'i kapatmaya yeterli olmayacaktır; çünkü insanların emeği ve desteğiyle ayakta duran bir gazete Evrensel Gazetesi.