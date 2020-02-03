03 Şubat 2020 04:25

ODTÜ'den Evrensel'le dayanışma: Evrensel hepimizin sesi

ODTÜ’de öğrenci toplulukları, akademisyenler ve işçiler, Evrensel’e dönük baskılara karşı dayanışma mesajları gönderdi, "Sonuna kadar Evrensel'in yanındayız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    ODTÜ'de öğrenci toplulukları, akademisyenlere ve işçiler, Evrensel'e yönelik mali ve politik baskılara karşı dayanışma mesajları gönderdi. Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan cezalarına ve basın kartı engellemelerine tepki gösteren öğrenci toplulukları gazetemizin emekçilerin ve öğrencilerin sesi olmaktan vazgeçmediğini anlattı.

    ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu: Evrensel geçmişten bugüne eşine az rastlanan gerçek gazetecilik mücadelesinde emeğin, emekçinin ve biz öğrencilerin sesi olmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bizler niyetleri malum olan kurumlarca baskılanmaya çalışan Evrenselin yanındayız. Evrensel susturulamaz.

    ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu: Evrensel gazetesi, toplulukların yanında bulunup onların sesi olmaya çalışmakla beraber "bir oku bir okut" kampanyası ile insanları okumaya teşvik edip okur dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fakat şu günlerde görüyoruz ki; bazı güçler gerçekleri yazdığı için yersiz gerekçelerle yine ve yeniden kısıtlamalar getirmeye çalışmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki biz Biyoloji ve Genetik Topluluğu olarak Evrensel Gazetesi'nin; dürüst, doğrucu ve cesur yayıncılığını destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız.

    ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu: Evrensel kurulduğu günden bu yana, toplumun haksızlığa uğramış bütün kesimlerinin yanında olmuş, sınıfın, kadınların ve gençliğin taleplerini dile getirmiştir. Bugün medyanın tekelleştiği, yayın organlarının iktidarın sesi olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, toplumsal muhalefetin taleplerini dillendirmesi açısından Evrensel'le dayanışma içerisinde olmanın daha da anlam kazandığını düşünüyoruz.

    ODTÜ Medya Topluluğu: Gittikçe daralan medya sahasında çeşitli kanallar üzerinden gazeteciliğe tutunmaya çalışan basın emekçilerine yapılan baskıları doğru bulmuyoruz. Bu tutum yalnızca basını susturmayı değil aynı zamanda tekelleşmiş medya yapısına yaratılan alternatifi etkisiz ve değersiz gösterme çabasıdır. Gerçekleri göstermeye çalışanları engellemek, insanların doğruya ulaşma haklarını engellemektir.

    ODTÜ Münazara Topluluğu: ODTÜ'de öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının kamuoyuna sesini duyurmasına her zaman aracılık eden, öğrenci sorunları konusunda duyarlı, öğrenci mücadelesine destekçi Evrensel'in yanındayız.

    ODTU Felsefe Topluluğu: Baskılar ile susturulmaya çalışılan ses bir grubun değil hepimizin sesidir. Evrensel Gazetesi'ne yapılan müdahaleye karşı emeğin sesini savunmalıyız. Basın özgürlüğüne gerçeklerin haberleştirilmesine yapılan her türlü saldırıya karşı bir arada durmaya çağrı yaparak Evrensel Gazetesi'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

    Fotoğraf: Evrensel

    "BASKILARA KARŞI ÖZGÜR MÜZİK, ÖZGÜR HAYAT!"

    ODTÜ Müzik Toplulukları: Her sene işimizi zorlaştırmak için daha fazla uğraşmalarına karşın, biz kendimizden taviz vermeyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda ODTÜ'deki dayanışma ortamı da toplulukların bu kadar güçlü ayakta durabilmelerine yardımcı oluyor. Yasaklamaların her türlüsüne karşıyız. Evrensel gazetesinin üretimini kısıtlamaya yönelik yapılanlar kabul edilemez. Baskılara karşı özgür müzik, özgür hayat!

    ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu: Evrensel, bizim sorunlarımızı bizim dilimizden anlatan, halkın sesi olmaktan korkmayan bir gazetedir. Bu gazeteye karşı yapılanları kabul etmiyor ve ODTÜ’de yaşanan her zorlukta biz ODTÜ öğrencilerini yalnız bırakmayan Evrensel’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Basın özgürlüğü kısıtlanamaz!

    Fotoğraf: Evrensel

    "MEMLEKETİN HAKİKATİYLE İLİŞKİMİ TEYİT EDİYORUM"

    ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Besim Can Zırh: Gerçekliğin resmi/gayri-resmi aktörler tarafından inşa edilir olduğu böylesi bir çağda Evrensel benim için dünden bugüne memleket hakikatiyle olan ilişkimi teyit edebildiğim mecralardan biri oldu hep. Üniversitelerde KHK’lerle yaşanan tasfiyeler nasıl ki bu siyasi-güdümlü gerçeklik inşasıyla ilişkiliyse, bağımsız kalabilen basına yönelik tasarlanan bu uygulamalar da kuşkusuz hakikatle olan ilişkimizi örselemeye yönelik. Fakat hayatın tüm hızıyla akıyor olduğu da aşikar. Tiraj rakamlarından ürettikleri içeriğe, her hafta/ay/seçim başı manşetlerine taşıdıkları “emekliye müjde”lerine kadar bir gölge tiyatrosunun parçası olanlardan yarına ne kalacağını yine Evrensel'den okuyacağımıza inancım tam.

    Fotoğraf, ODTÜ İktisat Öğretim Üyesi Erkan Erdil'in twitter hesabından alınmıştır.

    "GÖNÜLLÜ MUHABİRLİKLE BİRİNCİL KAYNAKTAN HABER"

    ODTÜ İktisat Öğretim Üyesi Erkan Erdil: Evrensel'i daha çok mikro ortamlardaki güvenilir bilginin dışarıya yansımasını sağladığı için özellikle tercih ediyorum. Buradaki malumat birincil kaynaktan olduğu için çok etkin bir biçimde dışarıya yansıyor. Ayrıca Evrensel'de bize dair bir şey görmek mutlu ediyor. Çünkü ana akım medyada buna rastlamak mümkün değil artık. Hatta yerel eklerde bile rastlayamıyoruz. Üniversiteye, akademiye, buradaki emek süreçlerine dair pek çok bilgiye Evrensel üzerinden ulaşıyoruz. Ek olarak oldukça fazla dezenformasyonun olduğu bir çağda yaşıyoruz. O yüzden öğrencilerin gönüllü muhabir olması, birincil kaynaklardan bu haberlerin yapılması ve yaygınlaştırılması da çok daha önemli. Dezenformasyon ve provokasyon oluşturabilecek çabaların da önünü keseceğini düşünüyorum.

    "DAHA ÇOK İNSANA ULAŞTIRARAK DESTEK OLABİLİRİZ"

    39 yaşında bir kadın işçi: Bence Evrensel gerçekleri, hayatın içinde yaşananları yansıtan bir gazete. Daha gerçekçi diğer basımlara kıyasla... Elimizden gelen desteği yaparız, arkasında dururuz. Nasıl destek olabiliriz? Gazeteyi daha fazla alarak, daha çok insana ulaştırarak yapabiliriz bunu. Bu saldırılar da normal. Bu ülkede bazı şeylerin gerçeğini anlatmak cesaret istiyor ve Evrensel de bunu yapan gazetelerden biri. Tabi ki insanlara engel olmak için çeşitli şeyler yapılacak. Evrensel gerçek anlamda işçinin, mazlumun, çalışanın yanında duran bir yayın. Uygun fiyata satılan bir gazete zaten birden fazla gazete alıp insanlara da vererek onlara da okutarak destek olabiliriz. Bir tane almam, üç tane alırım. Böyle bir destek sağlanabilir. Evrensel gerçekten gerçeği yansıtan, gerçeği olduğu gibi yansıtan bir gazetecilik örneği. Böyle bir saldırıya üzüldüm ama toparlanacağını da düşünüyorum. Özgür bir yayıncılık var Evrensel'de. Her kesime gerçeği yansıtan bir yayın. Umarım Evrensel tükenmez. Çeşitli cezalar Evrensel'i kapatmaya yeterli olmayacaktır; çünkü insanların emeği ve desteğiyle ayakta duran bir gazete Evrensel Gazetesi.

     

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Mektup: 8 bin 400 gün prim ödedim 1250 lira maaş alıyorum
    SONRAKİ HABER

    Sağlıkta Şiddet
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası!

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yüzen barikat, batan insanlık

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Mücadelenin bedeli

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kobe Bryant’ın ardından: Miras ve yüzleşme

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yine deprem

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Sarsıntı

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Sormak ya da sormamak işte bütün mesele!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    "Gurbet bize biz gurbete alıştık..."

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Kesik selamların ardında

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    İspanyol gribi salgınınından yeni koronavirüs salgınına

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Ö. Lütfi Akad ve sinemacılar kuşağı

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    "Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi"

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Mancs, Hatıra ve deprem dersleri

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Tuhaf bir salon hikayesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    MOVE 9 üyesi 40 yıl sonra serbest

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Arap coğrafyasında geçen hafta: İdlib’de adım adım sona doğru
    Arap coğrafyasında geçen hafta: İdlib’de adım adım sona doğru

    Suriye'nin İdlib kentinde artık sona yaklaşan çatışmalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte ilan ettiği Filistin planı geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıkları oldu

    Canan Kaftancıoğlu: İstanbul’da vatandaşın derdi; geçim, deprem ve ulaşım
    Canan Kaftancıoğlu: İstanbul’da vatandaşın derdi; geçim, deprem ve ulaşım

    Kanal İstanbul ve deprem tartışmasının yapıldığı İstanbul'da CHP 9 Şubat’ta 37'nci il kongresini yapacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile konuştuk.

    Dünya Turu | Irak Komünist Partisi: Halkın temel talepleri karşılanmıyor
    Dünya Turu | Irak Komünist Partisi: Halkın temel talepleri karşılanmıyor

    Irak’ta halkın talepleri karşılanmadı. Belçika’da AB emeklilik hakkına saldırıyor. Şili’de halkın yüzde 60’ı talepler yanıt bulmadı diyor.

    ODTÜ'den Evrensel'le dayanışma: Evrensel hepimizin sesi
    ODTÜ'den Evrensel'le dayanışma: Evrensel hepimizin sesi

    ODTÜ’de öğrenci toplulukları, akademisyenler ve işçiler, Evrensel’e dönük baskılara karşı dayanışma mesajları gönderdi, "Sonuna kadar Evrensel'in yanındayız" dedi.

    HSK, 'sorumlu' ararken 57 kadın daha öldürüldü
    HSK, 'sorumlu' ararken 57 kadın daha öldürüldü

    Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinde ‘ihmal’ soruşturması 65 gündür sonuçlanmadı. Bu süreçte 57 kadın daha öldürüldü.

    Sağlık emekçileri yazdı: Bursa SES’te neler oluyor?
    Sağlık emekçileri yazdı: Bursa SES’te neler oluyor?

    "Uludağ Üniversitesi işyeri seçimlerinde üyeleri ve sendikadan beklenti içinde olanları hayal kırıklığına uğratacak şeyler yaşanmıştır."

    Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinde ‘ihmal’ soruşturması 65 gündür sonuçlanmadı
    Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinde ‘ihmal’ soruşturması 65 gündür sonuçlanmadı

    Ayşe Tuba Arslan’ı ölüme götüren ihmaller konusunda başlatılan HSK incelemesinin üzerinden 65 gün geçmesine rağmen hiçbir sonuç çıkmazken, bu süre zarfında Türkiye’de 57 kadın daha öldürüldü.

    Genç işçi Ahmet Görgün: İş kaygımın olmadığı bir hayat isterdim
    Genç işçi Ahmet Görgün: İş kaygımın olmadığı bir hayat isterdim

    Antep'te tekstilde çalışan 21 yaşındaki Ahmet Görgün, haftalık 300 lira alıyor. Ahmet, “Kendimi bildim bileli çalışıyorum, sinema, tiyatro gibi kültürel aktivitelere ayıracak vaktim yok” diyor.

    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Sağlıkta Şiddet
    Sağlıkta Şiddet

    Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir. İzmir’de de son aylarda 3 hekim arkadaşımız ard arda hasta ya da yakınlarınca şiddete maruz kaldı.

    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir
    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

    Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde 30 parsellik alana Bakanlığın verdiği imar izninin kentin zararına olacak rant yönünde bir değişim olduğunu belirtti.

    Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir
    Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir

    Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki Pınarboğazı ve Dalyan sahillerinin özel şirketlere ihaleye çıkarılması halkın tepkisini çekti.

    Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu
    Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

    İzmir Buca’da S.B. adlı kadın, eski sevgilisi A.B. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken saldırgan erkek ise kaçtı.

    GÜNCELLENDİ
    Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi
    Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

    Muğla Marmaris'te, kitle örgütleri Madımak katliamının sorumlusunun affedilerek serbest bırakılmasını protesto etti: Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

    Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.