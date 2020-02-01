Norveç’te gelir dağılımı adaletsizliği: Genel müdür işçinin 12 katı maaş alıyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te büyük şirketlerde çalışan genel müdürlerin yıllık ortalama maaşı 6,8 milyon kron. Nettavisa adlı gazetenin haberine göre yüz büyük şirkette genel müdür olarak görev yapanların, 2018'de ortalama yıllık maaşı 6,8 milyon Norveç Kronundan fazla oldu.

Norveç’te çalışan emekçilerin aldıkları yıllık ortalama ücretini, büyük şirketlerde genel müdür olarak çalışanlar 21 günde alıyor. Norveç İstatistik Merkez Bürosuna göre emekçiler ortalama olarak yılda 551 bin 800 kron kazanıyor.

Büyük şirketlerde genel müdür olarak görev yapanlar ise “günlük” olarak ortalama 26 bin 268 kron alıyor.

MÜDÜRLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERKEK

En büyük yüz şirkette 2018 yılında genel müdür olanların yüzde 10’u, 2019’da ise yüz kişiden 12’si kadın genel müdürler idi. 2016 yılında ise sadece beş kadın genel müdür olarak çalışıyordu.

2019’daki listeye göre en büyük şirketlerden biri olan Equinor şirketinden Eldar Sæthre, Norsk Hydro’dan Svein Richard Brandtzæg, Telenor’dan Sigve Brekke, Yara International’dan Svein Tore Holsether ve Norgesgruppen’den Runar Hollevik en çok ücret alan müdürler.