Kartal’da Evrensel ile dayanışma anmacıyla gazete dağıtımı yapıldı

Emek Partisi Kartal İlçe Örgütü üyeleri Ankara Caddesi üzerinde kurdukları stantla halka seslendi. Dağıtımda Evrensel gazetesinin işçi ve emekçilerden yana olduğu ve gerçekleri yazdığı için ekonomik ablukaya alındığı anlatıldı.

Kartallı vatandaşlar da yoğun biçimde Evrensel alarak dayanışma gösterdi. Kimi birden fazla gazete alarak “Ben bunları arkadaşlarıma vereceğim” derken, kimisi de bir gazete alıp para üstünü gazeteyle dayanışma için bıraktı.

Evrensel’le birlikte bugün çıkan Ekmek ve Gül eki de kadınların yoğun ilgisini çekti. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel