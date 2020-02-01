01 Şubat 2020 13:29

İstanbul Valiliği: Silivri depreminde hasar gören 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul Valiliği, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına, iki okulun da güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Depremden sonra yıkılan bina

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Valililiği, Silivri depreminde ağır hasar alan okullarla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına, iki okulun da güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

    İstanbul ili Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmalarına göre, eğitim-öğretime ara verilmiş olan okullarımız ile ilgili yapılan ileri tetkik çalışmaları yapıldı. Valilik, 8 okul binasının "yıkılıp yeniden yapılmasına" karar verildiğini açıkladı. Ayrıca bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Ayrıca, 'Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim-öğretime 'geçici süre ara verilmiş' olan 16 okulda ise, 'İleri Tetkik Çalışmaları' sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlenmiştir. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlanmıştır" denildi.

    YIKILACAK OKULLAR

    Yıkılıp yeniden yapılacak olan okullar şöyle:

    • Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
    • Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
    • Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
    • Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu
    • Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu
    • Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu
    • Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)
    • Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

    GÜÇLENDİRME YAPILACAK OKULLAR

    İki okul binasında "güçlendirme çalışması yapılmasına" karar verilmiş ve proje yapımları devam etme kararı verildi. Okullar şöyle:

    • Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu
    • Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

    "İLERİ TETKİK ÇALIŞMALARI" DEVAM EDEN OKULLAR

    14 okulda "İleri Tetkik Çalışmaları" devam ediyor. Bu okullar ile ilgili çalışmalar, şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak. İşte o okullar:

    • Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu
    • Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu
    • Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)
    • Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu
    • Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
    • Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu
    • Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu
    • Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)
    • Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
    • Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)
    • Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)
    • Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
    • Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu
    • Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

    (HABER MERKEZİ)

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