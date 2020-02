İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı, sancılı süreç devam edecek

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık dün gece, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz Brüksel’deki Birleşik Krallık bayrağı indirildi. Aynı dakikada Başbakan Boris Johnson bir video mesajıyla halka seslendi. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken, yıl sonuna kadar geçiş süreci devam edecek. Bu sürecin de çok sancılı olacağı tahmin ediliyor.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe