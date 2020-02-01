01 Şubat 2020 08:13

İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı, sancılı süreç devam edecek

Birleşik Krallık, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği üyeliğinden ayrıldı. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken geçiş süreci yıl sonuna kadar devam edecek.

İngiltere, 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılışı nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi binasında takılı olan İngiltere bayrağı indirildi.

Brexit sonrası Brüksel'de AB Konseyi binasında takılı olan İngiltere bayrağının indirilişi | Fotoğraf: AA

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    Arif BEKTAŞ
    Londra

    Birleşik Krallık dün gece, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz Brüksel’deki Birleşik Krallık bayrağı indirildi. Aynı dakikada Başbakan Boris Johnson bir video mesajıyla halka seslendi. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken, yıl sonuna kadar geçiş süreci devam edecek. Bu sürecin de çok sancılı olacağı tahmin ediliyor.

    Yaklaşık üç yıl önce yapılan referandumla, Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda AB’den ayrılma doğrultusunda karar vermişti. Yüzde 52 ile ayrılmayı isteyen Birleşik Krallık halkları, AB ile yapılan pazarlıklardan çok da haberi olmadan bu anı bekledi.

    'Brexit günü' dolayısıyla hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.

    Brexit günü dolayısıyla hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı | Fotoğraf: Kate Green/AA

    Saatler 23.00’ü gösterdiğinde, ünlü Big Ben’e ve Başbakanlık Konutu’na “Çıktık” yazısının yansıtılması eşliğinde Parlamento Meydanı’nda toplanan kalabalık kutlama yaptı. Bu kutlamaya, sağcı-ırkçı Brexit Partisi lideri Nigel Farage da katılarak bir konuşma yaptı. Farage, “Savaşın sonuna geldik ve bu savaşı biz kazandık” dedi.

    İngiltere'de başbakanlık binası '10 Numara'ya yansıtılan saatle Brexit için geri sayım yapıldı.

    İngiltere'de başbakanlık binasına yansıtılan saatle Brexit için geri sayım yapıldı | Fotoğraf: Kate Green/AA

    Aynı zamanda hem Londra’da ve hem de İskoçya’nın başkenti Edinbough’da da AB yanlılarının gösterileri vardı. Hatırlanacağı gibi Londra ve Edinburgh’da yaşayanlar AB’de kalma yanlısı oy kullanmıştı. İskoçya’da bağımsızlık talebi büyüyecek.

    İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılacağı gün Brexit karşıtı göstericiler AB'nin Londra temsilciği önünde eylem yaptı.

    Brexit karşıtı göstericiler AB'nin Londra temsilciği önünde eylem yaptı | Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

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    Birleşik Krallık, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği üyeliğinden ayrıldı. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken geçiş süreci yıl sonuna kadar devam edecek.

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