İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı, sancılı süreç devam edecek

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık dün gece, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrıldı. Ayrılır ayrılmaz Brüksel’deki Birleşik Krallık bayrağı indirildi. Aynı dakikada Başbakan Boris Johnson bir video mesajıyla halka seslendi. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken, yıl sonuna kadar geçiş süreci devam edecek. Bu sürecin de çok sancılı olacağı tahmin ediliyor.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

Yaklaşık üç yıl önce yapılan referandumla, Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda AB’den ayrılma doğrultusunda karar vermişti. Yüzde 52 ile ayrılmayı isteyen Birleşik Krallık halkları, AB ile yapılan pazarlıklardan çok da haberi olmadan bu anı bekledi.

Brexit günü dolayısıyla hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı | Fotoğraf: Kate Green/AA

Saatler 23.00’ü gösterdiğinde, ünlü Big Ben’e ve Başbakanlık Konutu’na “Çıktık” yazısının yansıtılması eşliğinde Parlamento Meydanı’nda toplanan kalabalık kutlama yaptı. Bu kutlamaya, sağcı-ırkçı Brexit Partisi lideri Nigel Farage da katılarak bir konuşma yaptı. Farage, “Savaşın sonuna geldik ve bu savaşı biz kazandık” dedi.

İngiltere'de başbakanlık binasına yansıtılan saatle Brexit için geri sayım yapıldı | Fotoğraf: Kate Green/AA

Aynı zamanda hem Londra’da ve hem de İskoçya’nın başkenti Edinbough’da da AB yanlılarının gösterileri vardı. Hatırlanacağı gibi Londra ve Edinburgh’da yaşayanlar AB’de kalma yanlısı oy kullanmıştı. İskoçya’da bağımsızlık talebi büyüyecek.

Brexit karşıtı göstericiler AB'nin Londra temsilciği önünde eylem yaptı | Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA