31 Ocak 2020 20:30

"Abdi İpekçi’yi özlem ve saygıyla anıyoruz"

Basın Konseyi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve TGC , Gazeteci Abdi İpekçi’nin katledilmesinin 41. yıl dönümü ile ilgili açıklama yaptı.

Gazeteci Abdi İpekçi anıtı

Gazeteci Abdi İpekçi anıtı

Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Gazeteci Abdi İpekçi’nin katledilmesinin 41. yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada “Özlem ve saygıyla anıyoruz” dedi.

    “Türk basının unutulmaz ismi, ilkeli gazeteciliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu Abdi İpekçi’yi, karanlık odaklar tarafından düzenlenen  suikastla şehit edilişinin 41’inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” diyen Türenç, Abdi İpekçi’nin, halkın doğru haberi alabilmesi ve gerçekleri öğrenebilmesi için gazetecilik ilkelerinden asla taviz vermediğini ifade etti.

    İpekçi’nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu Milliyet Gazetesi’ni, doğru, ilkeli, güvenilir ve evrensel gazetecilik kurallarını uygulayarak Türkiye'nin en saygın gazetelerinden biri haline getirdiğini belirten Türenç; “Türk basınına evrensel kuralları getirdi ve bir ekol olarak efsaneleşti. 1 Şubat 1979’da kirli ellerin görevlendirdiği bir tetikçinin kurşunlarının aramızdan aldığı Abdi İpekçi’nin onurlu kalemi ve ilkeli duruşu Türk basınına daima örnek oldu. Abdi İpekçi'nin koyduğu meslek ilkelerinin ve kuralların bugünkü medyamıza da örnek olmasını dileriz. Abdi İpekçi’yi unutmuyoruz. Onu özlemle anıyoruz” dedi.

    İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ ABDİ İPEKÇİ'Yİ ANDI

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’yi yazılı açıklama yaparak andı. 

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’yi andı. Yapılan yazılı açıklamada, “Uğradığı silahlı saldırı sonucunda aramızdan ayrılan usta gazeteci Abdi İpekçi ölümünün üzerinden 41 yıl geçti. Meslek hayatı boyunca Atatürk ilkelerine bağlı, ülkenin bağımsız bütünlüğü içinde barışı ve düşünce özgürlüğünü savunan Abdi İpekçi fikirleriyle yaşayarak bizlere ve genç nesil meslektaşlarımıza yol göstermeye devam ediyor" denildi. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç gibi demokrasi yolunda ilkelerinden asla taviz vermeden mücadele etmiş aydınların ışığında mesleklerini sürdürdükçe karanlık güçlerin amaçlarına asla ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, "Türk basın tarihinde halkın doğru haber alma hakkına önem vermiş ve bu değerle nice gazetecinin yetişmesinde öncü olmuş Abdi İpekçi ve tüm basın şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    TGC: ABDİ İPEKÇİ BİR BASIN EMEKÇİSİYDİ

    1 Şubat 1979 günü katledilen Milliyet Gazetesi Başyazarı, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi için TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinin aydınlatılmaması günümüzde de gazetecilere yönelik tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır” denildi.

    “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, araştırmacı ve sorumlu gazeteciliğin sembol isimlerinden Abdi İpekçi’nin öldürülmesinin ardındaki derin ilişkilerin yargılanamadığı 41.yıldayız. Gerçek bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hala ortaya çıkarılmamış olması günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır” denilen açıklamada halktan, emekten, adaletten, özgürlüklerden yana olan gazetecilerin haber yapmasının engellendiği, gazetecilerin siyasetçiler tarafından hedef gösterildiği ve eleştirel yayın yapan gazetecilerin cezaevlerine doldurulduğu belirtildi.

    TGC Başkan Vekili Abdi İpekçi’nin, gazeteciliğinde kamu yararını hep gözettiğinin altı çizilen açıklamada şöyle denildi; “Gazeteciliğini, halkın haber alma, bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkına saygı göstererek yapmıştır. Doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamamayı esas saymıştır.  Abdi İpekçi’yi bir kez daha sevgi ve saygıyla anarken, ‘tüm zorluklara rağmen gazetecileri gazetecilik yapmaktan vazgeçmemeye’ çağırıyoruz. İktidar ve muhalefete, ‘gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki cezasızlık uygulamasından vazgeçilsin’ çağrımızı tekrarlıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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