31 Ocak 2020 20:14

Eren Erdem Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet'le dayanışma çağrısında bulundu

Ankara'da düzenlenen "Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Gazetecilik" panelinde konuşan CHP PM üyesi Eren Erdem, Basın İlan Kurumu'nun BirGün ve Evrensel'e uyguladığı ilan kesme cezasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin düzenlenlediği “Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Gazetecilik” panelinde konuşan CHP PM üyesi Eren Erdem, asın ilan kurumu tarafından ilanları kesilen gazeteleri kastederek, bu gazetelerin hiçbir zaman BİK’e güvenerek habercilik yapmadığını ama ilan kesme cezalarının gazeteleri ve çalışanlarını olumsuz etkilediğini söyledi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ise  tek adam tek parti rejiminin inşası için tek sesliğe ihtiyaç duyduğunu ve basın özgürlüğü alanındaki tüm ihlallerin de bundan kaynaklandığını dile getirdi.

    Ankara'da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi, Batıkent’te başta Ocak ayı ölüm yıl dönümleri olan Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Muammer Aksoy olmak üzere katledilen tüm gazetecileri anmak ve Türkiye’de basın özgürlüğünü tartışmak için “Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Gazetecilik” adlı bir panel düzenledi.

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan, basın özgürlüğü mücadelesinin tüm demokrasi mücadelesiyle paralel düşünülmesi gerektiğini belirterek, tek adam tek parti rejiminin inşası için tek sesliğe ihtiyaç duyduğunu ve basın özgürlüğü alanındaki tüm ihlallerin de bundan kaynaklandığını söyledi. Doğan, “Eskiden muhalif basın kuruluşlarının binaları bombalanıyordu, kayıplar yaşanıyordu. Şimdi bunu yapamıyor ama gazeteleri işleyemez hale getiriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar peki? Gazetecilerin korktuğu şey artık neredeyse hapis değil, mali sorunlar” dedi. Okurunun desteğiyle ayakta duran gazetelerin ağır para cezalarıyla cezalandırıldığını ifade eden Doğan, Basın İlan Kurumu’nun da ilan kesme cezalarıyla keyfi uygulamalara gittiğini dile getirdi."

    "EMEK HABERCİLİĞİNİN YEGANE MECRASI EVRENSEL"

    CHP PM üyesi Eren Erdem de bugün gazetecilik ile basın sözcülüğünün birbirine karıştırıldığını söyledi. Basın sözcülerinin bir siyasi partinin görüşleri doğrultusunda halkı manipüe amacı güttüklerini ancak gazetecilerin yegane amacının halka gerçeği ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erdem, basın özgürlüğünün bu denli baskılanmasının sebeplerinden birinin de bu durum olduğunu dile getirdi. Erdem, “Mesela Türkiye’de emek yoğun haberciliğin yapıldığı yegane mecra Evrensel’dir. Eğer siz emek dünyasını detaylı bir şekilde analiz etmek istiyorsanız, sendikal mücadelenin nasıl bir pozisyon aldığını öğrenmek istiyorsanız Evrensel okuyacaksınız. Yani Evrensel, BirGün, Cumhuriyet gibi mecraların asıl problemlerinden biri ilan meselesidir” dedi. 

    Bu gazetelerin hiçbir zaman BİK’e güvenerek habercilik yapmadığını belirten Erdem, ancak ilan kesme cezalarının gazeteleri ve bu gazetelerde çalışanları olumsuz etkilediğini söyledi. Erdem, “Cumhuriyet’in 1 milyon, Evrensel’in 1 milyon sattığı bir ülkede hiçbir hükümet hiçbir gazeteciyi tutuklamaya cesaret edemez” diyerek Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazeteleriyle dayanışma çağrısında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

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