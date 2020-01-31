AP Milletvekili Demirel’den Türkiye bayrağını yırtan milletvekili Lagos’a tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve AB Türkiye Karma Parlamentosu Başkan Yardımcısı Özlem Alev Demirel, Avrupa Parlamentosu’nun dünkü Brüksel oturumunda Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türkiye bayrağını yırtmasını şiddetle kınadığını açıkladı.

Demirel konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı oturumda Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos’un Türkiye bayrağını yırtmasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ifade eden Demirel, "Türk devletinin ve hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileriniz olabilir. Ancak bu hiç kimseye, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir ülkenin milli bayrağını yırtma hakkını tanımaz. Bu ırkçı tutumu protesto ediyorum ve özellikle AP’deki aşırı sağcı ID fraksiyonundan Müslüman inancından insanlara karşı yapılan kışkırtmalara bir son verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir dille kınanan Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resmen soruşturma başlattı. Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de dün Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlatıldığını açıkladı. AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürecin AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak başlatıldığını söyledi. Yaptırımlar arasında "Kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "Parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, "Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye'nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak" diyerek kağıt üzerine basılı Türkiye bayrağını yırtmıştı.

LOANNIS LAGOS KİMDİR?

1972 doğumlu Loannis Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

2012-2019'da Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu "E. La. Syn" Partisi'nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.

AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor.

Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmayla ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı. (DIŞ HABERLER)