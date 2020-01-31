Hakimden şiddet gören kadına: Birbirinizi affedin, çocuklarınız için iyi geçinin

Dersim’de boşanmak istediği için eşi Serkan K.’den şiddet gören K.K.’nin duruşmasında hakim, şiddet uygulayan sanığa 2 bin 200 lira para cezası vererek, “Benden size nasihat, birbirinizi affedin, çocuklarınız için iyi geçinin” dedi.

Dersim’de evli olduğu erkek tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gören K.K. adlı kadının duruşması Tunceli Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yapılan duruşmada hakim, yatak odasında kamera bulunmamasını gerekçe göstererek yeterli delil olmamasından kaynaklı sanık Serkan K.’ya indirim uygulayarak 2 bin 200 lira para cezası verdi.

Hakimin sanık Serkan K.’ya “Benden size nasihat, birbirinizi affedin, çocuklarınız için iyi geçinin” sözleri ile nasihat vermesi de dikkat çekti. (Dersim/MA)