İHD'den açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için çağrı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, Grup Yorum üyelerinin açlık grevi eylemini ölüm orucu eylemine taşımasına ilişkin, şube binasında basın toplantısı düzenledi.

İHD İzmir Şube yöneticisi Caner Canlı, Grup Yorum’un 4 yıldır bütün konserlerinin yasaklandığını, son iki yıl içerisinde neredeyse tüm üyelerinin tutuklandığını belirterek, tutuklanmayan üyelerin ise “Gri Liste”ye alındığını söyledi. Grup Yorum’a yönelik baskılara değinen Canlı, “Bu saldırıları protesto etmek isteyen Grup Yorum üyeleri 200 günü aşan bir süredir içerde ve dışarda sürdürdükleri açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna dönüştürdüler. Temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygı olmadan, evrensel bir hukuk sistemi kurulamaz. Grup Yorum, yıllardan beri her dönemde hedef haline gelmiş, yasak, baskı, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmak istenmiştir. Yargı Reformu’ndan söz edip, temel insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymak, hukuk devleti anlayışıyla taban tabana zıt bir tutumdur” dedi.

"HUKUKSUZLUĞA SON VERİN"

Grup Yorum üyelerinin taleplerinin demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkede tartışma konusu bile yapılamayacak kadar açık ve haklı olduğunu dile getiren Canlı, “Yeni acılar yaşanmasını istemiyoruz. Bu nedenle; İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınları son bulsun. Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın. Gri bültenle çıkarılan arama kararları kaldırılsın. Grup Yorum adı ve konserleri yasaklanmasın. 9 Ekim 2019 tarihinde verilen, Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulansın. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuka saygılı kişi, örgüt ve siyasal partileri; ölüm orucuna dönüşen açlık grevlerinin sona ermesi ve baskıların bitirilmesi için sürece müdahil olmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu. (İzmir/MA)