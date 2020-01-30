Mesut Barzani, Rus heyeti ile görüştü

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Lideri Mesut Barzani, Rus heyeti ile bir araya geldi. Barzani'nin Suriye’de Kürt halkının geleceği hakkında duyduğu endişeleri ve Kürt sorununun çözümü konusundaki görüş ve önerilerini ilettiği belirtildi.

KDP Lideri Mesut Barzani, aralarında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov’un da aralarında bulunduğu heyetle Erbil’in Selahaddin ilçesinde bir araya geldi. Görüşmede Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin’nin yanı sıra bir grup Rus diplomat ile Gazprom şirketi temsilcileri de yer aldı.

“Başkan Barzani Rus halkının büyük bir dostudur” diyen Bogdanov, Federe Kürdistan Bölgesi’nin Ortadoğu’da istikrarın sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek ülkesinin iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Barzani de görüşmede Suriye’de Kürt halkının geleceği konusunda duyduğu endişeleri ve Kürt sorununun çözümü konusundaki görüş ve önerilerini iletti.

ABD ve İran arasında yaklaşık bir ay önce başlayan gerilimin ardından Irak'ı ziyaret eden ilk Rus yetkili olan Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Bugdanov dün Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ile de bir araya gelmişti.

Rusya'nın enerji sektöründeki iki önemli şirketi Gazprom 2012 yılında, Rosneft de 2017 yılında IKBY'de petrol ve gaz arama çalışmaları faaliyetlerine başlamıştı. (DIŞ HABERLER)