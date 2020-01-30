30 Ocak 2020 15:24

Cinsel saldırı davasında sanık avukatından müştekilere para teklifi!

Antalya'da görülen bir tecavüz davasında sanıklar suçlamayı reddederken; sanık avukatının tanık aracılığıyla müşteki tarafa para teklif ettiği ortaya çıktı.

Antalya'daki tecavüz davasını takip etmek üzere adliyede bir araya gelen kadınlar

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • KADIN
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    Antalya'da B. Topuz ve Ç. Uzun'un tecavüzde bulunduğu E.M.U.’nun açtığı davanın ilk duruşması 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Topuz ile Uzun ve avukatları U., tanıklar ile Ankara ve Antalya Barosuna kayıtlı avukatlar celsede hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin kısa özetinin okunmasıyla başlandı.

    Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ve Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi avukatlar davaya müdahil olma talebinde bulundu. Avukatların müdahil olma talebine tepki gösteren sanık avukatları, talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatının talebini kabul ederek, baronun duruşmaya katılma talebini reddedip, salonda çıkarılmalarını istedi. Müdahillik talebinin reddi sonrası müdahil olmak isteyen avukatlar müştekinin avukatları tarafından yetki belgesi ile duruşmaya devam etti. Bu sayede salondan çıkarılmaları önlendi. Mahkeme heyeti gelen giden belgelerin okunması ardından sanıkların yargılanmasına geçti. Sanıklardan Topuz, üzerine atılı suçlamayı reddederek, U.'yu suçlayarak beraatını talep etti. Sanıklardan Uzun da Alman vatandaşı olduğunu, tatil için Antalya'ya geldiğini ve U.’yu suçladı. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve aynı zamanda sanıklar tarafından suçlanan U.’nun arkadaşı G.U., yaşadıklarını anlattı.

    'PARA TEKLİFİ VE TEHDİT'

    Davacı U., sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatı, mağdurun beyanları ile dosya kapsamında düzenlenen kati raporunun örtüşmediğini, otel kamera kayıtlarının silinmediğini iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşmada sanıkların avukatının, tanık aracılığıyla müşteki tarafa para teklif edip tehdit ettiği ortaya çıktı. U.’nun avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. İddia makamı sanıkların mevcut delil durumunu gözeterek, tutukluluk hallerinin devam karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Mart'ta erteledi. (Antalya/MA)

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