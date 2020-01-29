Milletvekilleri Sertel ve Çakırözer: Basın kartlarını basın meslek örgütleri vermeli

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel Mecliste birlikte açıklama yaptı. Çakırözer, iktidarın basın kartını bir baskı aracı haline getirdiğini ifade eden ederek yeni basın kartı için başvuruların toplandığını, bu başvurulara 1 yıl boyunca karşılık verilmediğini anımsattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 894 gazetecinin kartının beklemede olduğunu açıkladığını anımsatan Çakırözer, “Saray’ın doğru bildiği çok önemli bir yanlış var. Bir gazetecinin basın kartı taşımasına engel olan tek şey şüphe değil varsa mahkumiyet kararlarıdır” dedi. Kartların yenileme çağrısı yapan Çakırözer, “Türkiye’de gazeteciler basın kartı taşıma koşullarını artık kendileri belirlemelidir. Basın kartları meslek örgütlerinin, sendikaların belki birlikte oluşturacakları komisyon tarafından verilmelidir. Basın kartlarını artık gazetecilerin kendileri vermelidir” diye konuştu.

SERTEL SETACILARA DİKKAT ÇEKTİ

Basın Kartları Komisyonunun yapısının değiştirildiğini ve gazetecileri fişleyen SETA Vakfı üyelerinin bu komisyonda görev aldığını belirten Atila Sertel şunları söyledi: “Basın Kartı Komisyonunun eski yapısında 15 üye bulunurken, 3’ü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 2’si Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), ikisi ise Ankara ve İzmir Gazeteciler cemiyetleri ve biri de Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından belirlenmekteydi. Yeni komisyona ise 9 üyeden 2’si Cumhurbaşkanlığından 3 üye iktidara yakın medyanın temsilcilerinden, ikisi de TRT ve Anadolu Ajansından atandı. Dünyada meslek kuruluşlarınca verilen basın kartlarının gazetecilere verilmesinde meslek örgütleri tamamen devre dışı bırakıldı. Birçok ülkede basın kartlarını meslek örgütleri verirken ülkemizde bu görev gazetecileri fişleyen SETA Vakfının temsilcilerine bırakıldı.” Sertel, “Baskıyla, sindirmeyle gazetecilere gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki; bu baskıların sürmesi tek adam iktidarının sonunu hazırlıyor” dedi. (MEDYA SERVİSİ)