Kolombiya'da 2020’nin ilk 27 günü içinde 27 toplum önderi öldürüldü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 2020’nin ilk 27 günü içinde 27 toplum önderinin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca 2016 yılında imzalanan Barış Anlaşması imzacısı 4 eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) savaşçısının da bu yıl öldürüldüğü belirtiliyor.

Telesur’un haberine göre ölümlere ilişkin sayı, silahlı insanlar tarafından Convencion belediyesinde, toplum önderi Quintero Mena’nın suikaste uğramasından sonra yayınlandı.

Kolombiya’da her gün ortalama bir insan hakları savunucusu öldürülürken, Latin Amerika ülkesindeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Devlet Başkanı Ivan Duque’den, toplum önderlerinin yaşamlarını ve barış süreci kapsamında korunan eski savaşçıları korumak için yapısal önlemler almasını istedi.

Geçtiğimiz hafta, İngiltere merkezli sivil örgüt Oxfam, Kolombiya hükümetini, toplum önderlerine karşı şiddet bağlamında etkili önleyici tedbirler almaya ve toplum önderlerine yönelik cinayet dalgasını defetmeye çağırdı.

Kolombiya, toplum önderlerinin ve barış anlaşmasını imzalayan eski silahlı grup üyelerinin yaşadıkları güvensizlik nedeniyle, bölgedeki en istikrarsız ülkelerden biri.

Birleşmiş Milletler’e göre, barış anlaşması imzalandığından beri 300’den fazla insan hakları önderi cinayete kurban gitti. (DIŞ HABERLER)