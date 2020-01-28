28 Ocak 2020 23:34
Kars'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Kars Sarıkamış'ta saat 23.22 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fotoğraf: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 23.22 sularında Kars Sarıkamış'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Kars Sarıkamış'ta 20.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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