Trump'ın "Ortadoğu Planı"na Türkiye'den tepki: TBMM'deki partilerden ortak bildiri

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ortadoğu Barış Planı'na Tükiye'den de tepki geldi.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle planı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter'daki hesabından, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesine yer verdi. (AA)

Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı