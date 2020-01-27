YTÜ Profesöründen skandal paylaşım: Çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer, Elazığ’daki depremle ilgili olarak skandal bir çıkışta bulundu. Gencer, depremin Elazığ'ı vurmasını çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü profesörü Bedri Gencer, Elazığ depreminin ardından Twitter’da skandal bir payaşımda bulundu.

Gencer, depremin nedeninin çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağladı.

Gencer, gelen tepkilerin ardından kaldırmak zorunda kaldığı paylaşımında "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" ifadelerine yer vermişti.

EMEK GENÇLİĞİ: LAİK VE BİLİMSEL BİR EĞİTİM İÇİN ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de büyük tepki gösterdiği açıklamaların ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Emek Gençliği de bir açıklama yayımladı.

“Bedri Gencer’in paylaşımları ülkemizde akademinin olması gerektiği yerden çok uzakta olduğunu ispatlıyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Üniversiteleri bilimsel eğitimden ve bilim üretilen alanlardan uzaklaştırmak isteyenlere karşı üniversiteli arkadaşlarımızı ve üniversite bileşenlerini laik, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesine çağırıyoruz!

Bizlerin bir araya gelmesini, sorgulamasını ve değiştirmesini istemeyenlere karşı yan yana gelmeli böylelikle oyunlarını bozmalıyız.

Üniversitelerimize ve akademiye bizler sahip çıkmak zorundayız!

Laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim için birleş, örgütlen, değiştir!” (HABER MERKEZİ)