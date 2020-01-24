24 Ocak 2020 10:41

Beraate rağmen ihraç edildi, karşı dava sürerken göreve iade edildi

Basın açıklamasına katıldığı için hakkında açılan davada beraat etmesine rağmen bakanlık tarafından ihraç edilen SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç göreve iade edildi.

Göreve iade edilen SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Recep Oruç

Fotoğraf: MA

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    Türkiye’nin Afrin’e yönelik 20 Ocak 2018’de başlattığı askeri harekata ilişkin Diyarbakır’daki siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları tarafından yapılan ortak açıklamaya katılan isimlerden biri olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Recep Oruç, gözaltına alınıp görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma sonucu Oruç hakkında “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava sonucunda söz konusu suçlamalarla ilgili somut delil bulunamadığı için Oruç hakkında beraat kararı verildi.

    BERAAT ETTİKTEN SONRA İHRAÇ EDİLDİ

    Kararın ardından görevine dönmeyi bekleyen Oruç’un hakkında bu kez Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından idari soruşturma başlatıldı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35’inci maddesinin b fıkrasının dokuzuncu bendindeki, “657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır” hükmünü belirten Disiplin Kurulu, yapılan değerlendirme sonucu Oruç’un görevden çıkarılması yönündeki talebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın onayına sundu. Bakan Koca da 26 Temmuz tarihli onay ile psikolog Oruç’un kamu görevinden ihraç edilmesine karar verdi.

    23 AY SONRA GÖREVE DÖNDÜ

    Bunun üzerine Oruç, Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesinde kararın iptali ve görevine iade edilmesi için dava açtı. Dava devam ederken Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, mahkemenin kararını beklemeden ihraç ettiği Oruç’u 6 ay sonra görevine iade etti.

    Uzaklaştırma ile birlikte 23 ay sonra görevine iade edilen Oruç, komisyonun aldığı çelişkili kararları bir çerçeveye oturtamadığını söyledi. Görevinden ihraç edilmesi ve yeniden iade edilmesinin nedenini bilmediğini söyleyen Oruç, bu durumun komisyonun aldığı keyfi kararları gözler önüne serdiğini belirtti.

    ‘KOMİSYONUN KARARLARI HUKUKİ ZEMİNDEN UZAK’

    Komisyonun ihraç kararlarını onamak üzere öne sürdüğü gerekçelerin hukuki dayanak ve zeminden yoksun olduğunu belirten Oruç, görevlerine dönebilmek için OHAL Komisyonu’na başvuran KHK’lilerin sayısı 126 bin 300 olduğunu, ancak yalnızca 9 bin 600 kişinin görevine iade edildiğini söyledi. Komisyonun ihraç edilen binlerce kamu sektörü çalışanına etkin bir çözüm yolu sunmadığını ortaya koyduğunu belirten Oruç, bunun nedenin ise üyelerinin hükümet tarafından atanmasından dolayı gerçek anlamda bir kurumsal bağımsızlığının olmaması olarak gösterdi.

    ‘HUKUKSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE SÜRMELİ’

    Görevlerinden ihraç edilen diğer arkadaşları için mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Oruç, “Bu süreç vicdana ve ahlaka bırakılacak bir süreç değil, çünkü onu aşmış durumda. Sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi için hukuk çerçevesinde yürütülmelidir” dedi. Türkiye’de kamusal hayatta muazzam bir altüst oluş dönemini başlatan Olağanüstü Hal’in kaldırılmasına rağmen uygulamalarının sürdüğünü ifade eden Oruç, bu yıkım karşısında hukuk sistemi inşa edilene kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydetti. (Diyarbakır/MA)

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