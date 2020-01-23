23 Ocak 2020 21:52

Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

Ayrılmak istediği bahanesiyle Merve Kotan’ı katleden Muhammet Gürsoy'un yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Duruşma 24 Mart'a ertelendi.

Merve Kotan'ın fotoğrafının olduğu döviz ve eyleme katılan kadınlar

Fotoğraf: Evrensel

Aydın'da 15 Ağustos 2019'da kendisinden ayrılmak istediği bahanesiyle 19 yaşındaki Merve Kotan’ı ve o sırada yanında olan arkadaşı Ekim T.’yi pompalı tüfekle katleden Muhammet Gürsoy'un tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Savcı mütalaasında fail hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

Aydın Adliyesi 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesinde kadınlar, basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Hilal Susuz, 14 Kasım’da yapılan ilk duruşmada sanığın, karşısında mahkeme heyeti olmasına rağmen Merve’nin babasına saldırdığını hatırlattı. Sanığın bu cesareti hakimden aldığını ifade eden Susuz, "Kadın cinayetlerinin nasıl önleneceğini defalarca anlattık, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi etkin biçimde uygulanmalı. Yasalar etkin biçimde kullanıldığında kadın cinayetlerinin önlenebileceğini biliyoruz" dedi.

HAKİMDEN TEPKİ ÇEKEN SORU

Duruşmada cinayetin ayrıntılarından ziyade Merve Kotan'ın yaşam biçimi ele alındı. Gece geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiği, sürekli sevgilisinin evine gittiği ısrarla vurgulanırken, davanın hakimi katilin annesine "Siz de bir bayansınız. Sizce genç ve bekar bir bayanın, sevgilisinin evinde kalması normal mi?" diye soru sorması üzerine Kotan ailesinin avukatları duruma itiraz etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı mütalaasında, sanık Muhammet Gürsoy hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Silahı satan kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 24 Mart saat 14.00’e erteledi.

"SANIK YERİNE KADINLAR YARGILANIYOR"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kotan ailesinin avukatlarından Sibel Önder, duruşmada ifade veren tanıkların ifadelerinin öğretildiğini belirtti. Dosyanın önce namus cinayetine dönüştürülmeye çalıştırıldığını belirten Önder, verilen mütalaaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün sayın mahkemede savcının vermiş olduğu mütalaada sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine ve hiçbir şekilde günümüzde uygulanan takdiri indirim, haksız indirim sebeplerinin uygulanmayacağını belirtmiştir"

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ise birçok kez kadın cinayeti davalarına katılma talebinde bulunduklarını fakat çoğu zaman bu taleplerinin reddedildiğini belirtti. Bozkurt, "Bugün bir kere daha şunu gördük, kadın cinayetlerinin yargılamasının yapıldığı duruşma salonlarında sanıklar yerine öldürülen kadınların ahlakları yargılanıyor" dedi.

Duruşmada fenalaşan Ekim T.'nin annesi G.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan fail çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gürsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Aydın/EVRENSEL)

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Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

Ayrılmak istediği bahanesiyle Merve Kotan’ı katleden Muhammet Gürsoy'un yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Duruşma 24 Mart'a ertelendi.

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