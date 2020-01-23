23 Ocak 2020 15:12

Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksi gerilemeye devam ediyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'ne göre Türkiye, geçen yıla göre 2 puan daha kaybetti.

Fotoğraf: Pixabay

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    Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'ni açıkladı. 180 ülkenin değerlendirildiği endekste, Türkiye 39 puan alarak 91'inci sıraya geriledi. İstanbul'da bulunan Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre 2 puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düştü.

    TÜRKİYE EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ

    Açıklamada, 2013 -2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan üç ülkeden biri olan Türkiye'nin, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra gerilediğine dikkat çekildi. Bu dönemde, en çok puan kaybeden diğer iki ülke is Macaristan ve Saint Lucia olarak kaydedildi.

    AB ÜLKELERİ ARASINDA SON SIRADA

    Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamasında, Türkiye Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri ile karşılaştırıldı. Buna göre, Türkiye, AB üyesi 28 ülke ile karşılaştırıldığında en son sırada yer alıyor. Türkiye, endekste 36 OECD üyesi ülke arasında sondan ikinci sırada, G20 ülkeleri arasında ise sondan dördüncü sırada bulunuyor.

    GERİLEMENİN NEDENLERİ

    Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye'nin Yolsuzluk Algı Endeksi'ndeki bu gerilemesini "gücün, otoriter rejimlere benzer bir yoğunluk ile yürütme erkinde ve tek elde toplanması, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlaller, kamu kurumlarının, özellikle de denetleyici ve düzenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi, Meclis’in denetleme ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olması" ile açıkladı. Açıklamada ayrıca  "Cezasızlık ve yargının yolsuzlukla mücadele gücünün zayıf olması endeksteki düşüşün nedenleri arasındadır" denilerek, bazı adli istatistiklerden örnekler verildi. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığındaki suçlar için verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararlarının oranının yüzde 29'dan yüzde 47'ye, Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığında ise oranın yüzde 23’ten yüzde 45’e yükseldiği belirtildi.

    "KAMU İHALELERİ YETERİNCE ŞEFAF DEĞİL"

    Dernek, Türkiye'de kamu ihalelerinin yeterince şeffaf olmadığına da dikkat çekti. "Türkiye'de Kamu İhale Kanunu'nda yapılan 200'e yakın değişiklik" değişiklik eleştirilerek 2004 yılında yüzde 75 olan açık ihale oranının 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 63’e kadar düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Kamu ihalelerinin gerekli şeffaflık, denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarından yoksun bir biçimde yürütülmesi, ahbap çavuş kapitalizmi eleştirilerini artırmaktadır" ifadesi kullanıldı. "Kamu kaynaklarının denetlenemediği" belirtilerek "siyasetin finansmanı ile siyasal etik konularını düzenleyen yasal çerçevenin zayıflığının yolsuzluk riskini artırdığına" dikkat çekildi.

    İLK SIRADA YENİ ZELANDA

    2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nin ilk üç sırasında 87'şer puan alan Danimarka ve Yeni Zelanda ile 86 puan alan Finlandiya bulunuyor. Endeksin son sıralarında ise 9 puanla Somali, 12 puan ile Güney Sudan ve 13 puan ile Suriye yer alıyor.

    YOLSUZLUK ALGISI ENDEKSİ NASIL BELİRLENİYOR?

    Yolsuzluk Algı Endeksi, uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş insanlarının kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor. En az üç uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan endekste, 0 puan yolsuzluk algısının yüksekliğine, 100 puan ise yolsuzluk algısının düşüklüğüne işaret ediyor. Endeks, 1995 yılından beri her sene yayınlanıyor. (MA)

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