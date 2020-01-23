23 Ocak 2020 09:50

Mardin'de kayyum tarafından atanan müdür 11 yıl ceza aldı, tutuklanmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumunun Kent A.Ş.’ye müdür yaptığı polis memuru Ercan Uysaler bir kadını fuhuşa zorlamaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak Uysaler tutuklanmadı.

Fotoğraf: DHA

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    Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019’da kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki kayyum yönetimi döneminde belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş.'nin başına getirdiği polis memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı fuhuşa zorlamakla Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde aldığı 11 yıl 3 ay cezaya rağmen hala tutuklanmadı. 9 Ocak’ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Uysaler hakkında ceza yanı sıra tutuklama kararı çıkarmıştı.

    15 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN TUTUKLANMADI

    Ancak, söz konusu kararın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen Uysaler'in halen tutuklanmadığı ve mahkemeye emrin yerine getirildiğine dair bir belge gönderilmediği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mardin’i terk etmek zorunda kalan Uysaler’in memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşamaya başladığı belirtilirken, kolluk güçlerinin tutuklama kararını yerine getirmek için evine gidip gitmediği hakkında ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

    KADIN PLATFORMU: EMNİYET İSTESE TUTUKLAR

    Olayın yaşandığı günden bu yana konuyla ilgilenen Mardin Şahmaran Kadın Platformu, tutuklama kararının yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Platform adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    “Sistemin erkek egemen politikaları her gün kadınların her türlü şiddete, tacize ve tecavüze uğramasına, katledilmesine sebep oluyor. Cinsiyet temelli iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde sistem erkeği koruyarak politikasına devam ediyor. Kadınlar için hayatta kalma, toplumsal hayatta yer alabilme mücadelesi olan haklar ise hedefe konuluyor, yok edilmek isteniyor. Uysaler davasında kadınların mücadelesi sonucu verilen ceza ve tutuklama kararı erkeklerin işlediği suçlara karşı cezasızlık politikalarına da cevaptı. Fakat bu güne kadar tutuklanmaması birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Platform olarak ‘Uysaler neden tutuklanmadı. Eski polis diye mi halen tutuklanmadı’ diye soruyoruz.”

    Emniyetin istemesi halinde tutuklamanın gerçekleşeceği vurgusu yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

    “Ancak mevcut durumdan anladığımız kadarı ile bu konuda ciddi bir çaba gösterilmiyor. Bu kişinin işlediği suç sabittir. Bu veya benzer bir suça karışmayacağı şüphelidir. Başkalarına zarar vermemesi ve adaletin yerini bulması için bir an önce bu tutuklama kararı yerine getirilmelidir.”

    OLAY HAKKINDA

    Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Vali Mustafa Yaman, belediye iştiraki Kent A.Ş.'ye hemşerisi olan polis memuru Ercan Uysaler'i müdür olarak atamıştı. Sonrasında, Uysaler'in bir kadın çalışanı fuhşa zorladığı ortaya çıkmıştı. Kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak, Uysaler hem emniyetteki hem de belediyedeki görevine devam etmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyenin HDP’ye geçmesi ile birlikte olay ortaya çıkmış, bunun üzerine HDP yönetimi Uysaler’in işine son vermişti. Mardin Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianame üzerine Uysaler, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Uysaler, hakkında başlatılan idari soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden emekliliğini istemiş ve emeklilik talebi kabul edilmişti.

    Baskılara maruz bırakılan kadın ise bu süreçte yaptığı suç duyurusunu “üzerinde baskı olduğu” gerekçesiyle geri çekmişti. (Mardin/MA)

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