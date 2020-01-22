22 Ocak 2020 20:37

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 300 zam yapıldı

TCDD, YHT hattında abonman biletlere yüzde üç yüze yakın zam yaptı, abonman bilet fiyatı 480 liradan bin 687 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA

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    TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde üç yüze yakın zam yaptı. 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren’de 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

    ZAMLA BİRLİKTE İNDİRİMLER DE KALDIRILDI

    TCDD tarafından abonman biletlere yapılan zamma göre fiyatlar şu şekilde oldu:

    • Ankara-Polatlı 220 TL'den 877 TL'ye çıktı
    • Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL'den bin 687'ye çıktı
    • Polatlı-Eskişehir 352'den bin 260 TL'ye çıktı
    • Ankara-İstanbul 2 bin 100 TL'den 3 bin 847 TL'ye çıktı.

    Yapılan zamlarla birlikte bazı indirimlerin de kaldırıldığı öğrenildi. Business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.

    Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

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