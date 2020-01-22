Gazeteciye ajanlık teklifi meclis gündeminde: “Konu ile ilgili soruşturma açıldı mı?”

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adana Seyhan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına çocuk yardımı almak için başvuruda bulunduktan sonra çağrıldığı karakolda yaşadığı mağduriyeti kullanmak isteyen polislerin para karşılığında ajanlık teklif etmesini meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması talebiyle soru önergesi veren Hatimoğulları, “Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Bunu hangi yetki ile yapmışlardır?” sorularını sordu.

İki çocuğu ile birlikte yaşayan Jin News muhabiri Filiz Zeyrek’in çocuk yardımı almak üzere Seyhan Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığını ve başvurunun ardından 14 Ocak günü telefonla aranarak başvuru nedeniyle Şakirpaşa Polis Merkezine gelip, imza atması gerektiği söylendiğini ifade eden Hatimoğulları, “... eşinden boşanmışsın, iki çocuğun var ve ekonomik olarak zor durumdasın. Biz de sana ve çocuklarına yardımcı olmak istiyoruz” diyerek kendisini istihbaratçı olarak tanıtan iki kişinin para ve ev teklif ederek ajanlık teklifinde bulunduğunu söyledi. Hatimoğulları konu ile ilgili şu sorulara yanıt istedi;

Filiz Zeyrek’in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapmış olduğu başvurunun ardından Seyhan Şakirpaşa Polis Merkezi’ne çağrılması ve kendilerini istihbaratçı olarak tanıtanlarca çocukları ve ekonomik mağduriyeti kullanılmak istenmiştir. Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Filiz Zeyrek’e para teklifinde bulunan ‘istihbaratçılar’ kimdir? Bunu hangi yetki ile yapmışlardır? İhtiyacı olan yurttaşların sosyal yardım başvuru bilgileri, Emniyet personellerine kullanılmak üzere sunulmakta mıdır? Bu uygulama rutin bir uygulama mıdır? Üç yıl içerinde iki defa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden Filiz Zeyrek’e polislerce ulaşılarak ajanlık teklif edilmesi, devletin yurttaşlarına sağlaması gereken sosyal yardımlarınsuistimale uğratılması anlamına gelmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması ve denetlenebilir olması için çalışmalarınız var mıdır? Özellikle yardım başvurusunda bulunankadınlar lehine devletin çalışmalar yapması gerekirken, kadınların çocukları ve ekonomik zorluklarının emniyet personellerince aleyhte kullanılmak için argüman olarak görülmesi kabul edilemez. Bu konuda önlemler alınması için ilgili Bakanlıklarla ortak çalışmalarınız olacak mıdır? İHD2019 YılıBaskı ve Tehdit Yöntemleriyleİfade Alma, Mülakat Yapma, Ajanlaştırma ve Kaçırma Olaylarıyla İlgili Özel Raporuna göre;ajanlık teklifi uygulamaları artmıştır. Şikayetlerin etkili bir biçimde soruşturulması ve faillerin tespit edilerek,adilce yargılanabilmesi için Bakanlığınızca gerekli çalışmalar yapılacak mıdır? Kolluğun denetlenmesine yönelik adımlar atılacak mıdır? (Adana/EVRENSEL)