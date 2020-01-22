TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi

Yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Cemal Reşit Rey Salonu'nda ve Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Karaca'nın tabutu Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine eski bakanlardan Ali Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaca ailesi, TEMA Vakfı üyeleri, yaşam alanı savunucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fotoğraf: DHA

"HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, "Dedem çok hayat dolu bir insandı. Hep hayat ve yaşam için mücadele verdi. O artık hepimizin dedesi, toprak dede. 'Toprağını hor gören yarınını zor görür' derdi. Artık onun izinden geleceğimize sahip çıkacağız. Hayat için, yaşamak için hep mücadele etti. Hepimizin dedesi. Sizlerin de başı sağ olsun" dedi.

"ASLINDA BÜTÜN CANLILAR DEDESİNİ YİTİRDİ"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Karaca'yı anlattı. Ataç, "Hayrettin Bey çok özel bir kişiydi. Sağlıklı olduğu dönemde ülkenin her tarafına dokunmuş bir insandır. Onun için ülkede çok büyük bir hüzün var. Hayrettin Bey sadece insanların değil canlıların haklarını savunduğu için aslında bütün canlılar babasını ya da dedesini yitirdi. Çok büyük hizmetleri geçmiştir ülkeye. Daha dünya yeni yeni bir takım gerçekleri konuşmaya başlarken, 90'lı yıllarda Nihat Bey ile birlikte toprağın, ağacın, suyun, havanın önemini konuşmuşlardır. Bütün söyledikleri şimdi her gün adım adım önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

NİHAT GÖKYİĞİT DE TÖRENDEYDİ

Fotoğraf: DHA

Hayrettin Karaca'nın 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı'nı birlikte kurduğu "Yaprak Dede" Nihat Gökyiğit de cenaze töreninde tabutun yanı başındaydı.

Gökyiğit, "Bugün zorlanarak geldim biraz ancak can dostumu yalnız bırakamazdım, onun için gayret ettim. Kendisi doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı. Kendisine rahmet dilerken ülkemizin bu davasında onun büyük bir kılavuz, rehber olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KATBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da karaca için "Fani dünyada geriye hoş seda bırakma emelinin ötesinde bir değer yok. Her anını dolu dolu yaşanmış bir hayat bırakmak çok önemli. Hayatın bu sırrını keşfedip ona göre layık bir yaşam oluşturmak… Bu sırra ermiş ender insanlardan birisi. Ülkemizin çok önemli bir değerini, vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı güzel yakışır, 'Toprak dede' simi. Bunun ispatını ortaya koymuş ve buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayrettin Karaca'yı kendini sadece ülkesine değil aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olarak düşünüyorum. Ortaya koyduğu güzel hizmetler çok değerli. Bu onun bir başka özelliğini gösteriyor bence, gönlünün kainat kadar geniş olduğunu hissettiriyor. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla" dedi.

Hayrettin Karaca, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (İstanbul/DHA)

Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...