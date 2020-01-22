22 Ocak 2020 15:12

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi

97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Cemal Reşit Rey Salonu ve Fatih Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Hayrettin Karaca'nın cenaze töreni

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Cemal Reşit Rey Salonu'nda ve Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

    Sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Karaca'nın tabutu Fatih Camii'ne getirildi. Cenaze törenine eski bakanlardan Ali Babacan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaca ailesi, TEMA Vakfı üyeleri, yaşam alanı savunucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Hayrettin Karaca'nın cenaze töreni

    Fotoğraf: DHA

    "HAYAT DOLU BİR İNSANDI"

    Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren, "Dedem çok hayat dolu bir insandı. Hep hayat ve yaşam için mücadele verdi. O artık hepimizin dedesi, toprak dede. 'Toprağını hor gören yarınını zor görür' derdi. Artık onun izinden geleceğimize sahip çıkacağız. Hayat için, yaşamak için hep mücadele etti. Hepimizin dedesi. Sizlerin de başı sağ olsun" dedi.

    "ASLINDA BÜTÜN CANLILAR DEDESİNİ YİTİRDİ"

    TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da Karaca'yı anlattı. Ataç, "Hayrettin Bey çok özel bir kişiydi. Sağlıklı olduğu dönemde ülkenin her tarafına dokunmuş bir insandır. Onun için ülkede çok büyük bir hüzün var. Hayrettin Bey sadece insanların değil canlıların haklarını savunduğu için aslında bütün canlılar babasını ya da dedesini yitirdi. Çok büyük hizmetleri geçmiştir ülkeye. Daha dünya yeni yeni bir takım gerçekleri konuşmaya başlarken, 90'lı yıllarda Nihat Bey ile birlikte toprağın, ağacın, suyun, havanın önemini konuşmuşlardır. Bütün söyledikleri şimdi her gün adım adım önümüze geliyor" ifadelerini kullandı.

    NİHAT GÖKYİĞİT DE TÖRENDEYDİ

    Hayrettin Karaca'nın cenaze töreni

    Fotoğraf: DHA

    Hayrettin Karaca'nın 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı'nı birlikte kurduğu "Yaprak Dede" Nihat Gökyiğit de cenaze töreninde tabutun yanı başındaydı.

    Gökyiğit, "Bugün zorlanarak geldim biraz ancak can dostumu yalnız bırakamazdım, onun için gayret ettim. Kendisi doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı. Kendisine rahmet dilerken ülkemizin bu davasında onun büyük bir kılavuz, rehber olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

    "ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KATBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da karaca için "Fani dünyada geriye hoş seda bırakma emelinin ötesinde bir değer yok. Her anını dolu dolu yaşanmış bir hayat bırakmak çok önemli. Hayatın bu sırrını keşfedip ona göre layık bir yaşam oluşturmak… Bu sırra ermiş ender insanlardan birisi. Ülkemizin çok önemli bir değerini, vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı güzel yakışır, 'Toprak dede' simi. Bunun ispatını ortaya koymuş ve buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayrettin Karaca'yı kendini sadece ülkesine değil aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olarak düşünüyorum. Ortaya koyduğu güzel hizmetler çok değerli. Bu onun bir başka özelliğini gösteriyor bence, gönlünün kainat kadar geniş olduğunu hissettiriyor. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla" dedi.

    Hayrettin Karaca, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (İstanbul/DHA)

    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Gamze’nin yanarak öldüğü evi birlikte yaşadığı Fatih Ü. ateşe vermiş
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    En büyük kapitalistler yeni günahlara yer açmak için Davos’ta günah çıkarıyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    BİK, SETA operasyonu ile kuruluş gerekçelerini inkar etti

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Örgütsüzlük bir işçi sağlığı sorunudur!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Güvenlik soruşturması

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya ve Akdeniz

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Duvarsız hekimlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Meral Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum
    Meral Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Akşener, "Erdoğan'ın parlamenter sisteme döneceğini düşünüyorum" dedi.

    Ford ve Çelik Halat işçileri bir saat üretimi durdurdu
    Ford ve Çelik Halat işçileri bir saat üretimi durdurdu

    Kocaeli’de Ford ve Çelik Halat fabrikalarında çalışan Türk Metal üyesi işçiler bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

    Bekçilere gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veriliyor
    Bekçilere gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veriliyor

    Yargının "bekçi kimlik soramaz" kararları üzerine harekete geçen AKP, bekçilerine gözaltı ve kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

    TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi
    TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca toprağa verildi

    97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, Cemal Reşit Rey Salonu ve Fatih Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg’da işçilerin hakları için başlattığı grev 44. gününde kazanımla sonuçlandı.

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak
    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

    İstanbul’da çeşitli üniversitelerden gençler, Basın İlan Kurumunun ilan ambargosuna karşı başlatılan dayanışma kampanyasına destek verdi.

    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu
    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu

    Akwel fabrikasında işçiler, patronun sendikalaşan bir çalışma arkadaşlarını daha işten çıkarması üzerine üretimi durdurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı

    Metal işçilerine sefalet zammı ve 3 yıllık sözleşme dayatmasında bulunan metal patronlarının sendikası MESS lokavt kararı aldı.

    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz
    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

    Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar
    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un müjde olarak duyurduğu Işıklı Gölü’ne millet bahçesi projesini Denizli Mimarlar Odası Şube Başkanı Mehmet Serdar Alayont ile konuştuk.

    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü

    İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından da pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti
    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti

    Leyla S.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından protesto edildi.

    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor
    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

    Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde kurulu olan atık depolama tesisi hava kirliliğine ve yangınlara neden olduğu için mahalleli tesisin kapatılmasını istiyor.