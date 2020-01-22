Ankara’daki “müzikli danslı fıskiye” sistemi için 5 milyon 205 bin TL harcanmış

Ankara’da Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ulus’taki Gençlik Parkı’na yapılan “müzikli danslı fıskiye” sistemi için belediye kasasından 5 milyon 205 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, “Fışkiyelerimi kırdılar” sözleriyle de Gezi Direnişi’nin unutulmazları arasına giren fıskiyeler için Aralık 2010’da anket başlatıldı. Anket sonucunda “evet” çıkmasının ardından fıskiyelerin yapımına başlandı.

Melih Gökçek, Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını suya yansıtan fıskiye anketine ise 2011 yılı verilerine göre 4 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Ankara’da 11 bin 273 kişi katıldı.

2017’de Gökçek'in istifasının ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna, belediye binası önündeki fıskiyeyi kaldırtmıştı. (HABER MERKEZİ)

Gökçek’in, ‘Fışkiye’si kaldırıldı