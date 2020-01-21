21 Ocak 2020 16:50

"Tarlalarını bankalara bırakmak zorunda kalan çiftçilerimizin sayısı artıyor”

CHP Milletvekili Rafet Zeybek: Gübre, mazot, tohum, fide, sulama, tarımsal araç-gereç ve elektrik gibi giderler nedeniyle Türkiye’de tarımsal üretim yapan çiftçiler ekonomik dar boğaza sürükleniyor.

Traktör tarlayı sürüyor.

Fotoğraf: MA

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    CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek verdiği yazılı soru önergesi ile çiftçi borçlarını TBMM’ye taşıdı. 

    AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçinin kredi borçlarını ödeyemediğini belirten Zeybek, verdiği soru önergesi ile bankalara borçlu çiftçi sayısını, borç miktarını, bankaların elindeki ekilebilir tarım arazisi sayısını sordu.

    "KÖYLÜ BİTİRİLİP, ŞİRKETLERE YOL AÇILIYOR"

    Çiftçinin artan maliyetler karşısında üretime devam etmesinin zor olduğunu belirten Rafet Zeybek, “Gübre, mazot, tohum, fide, sulama, tarımsal araç-gereç ve en önemlisi elektrik gibi giderler nedeniyle Türkiye’de tarımsal üretim yapan çiftçiler ekonomik dar boğaza sürüklenmektedir. Çiftçinin tüm bu maliyet artışına rağmen tarlasından kopmadan üretime devam etmesi için önüne sürülen çıkış yolu ise ne yazık ki kredi kullanımı. Krediler için tarlalarını ipotek ettiren, borçlarını ödeyemedikleri için tarlalarını bankalara bırakmak zorunda kalan çiftçilerimizin sayısı artıyor” açıklamasını yaptı. 

    Kredi borcu olan çiftçilerin sorunlarına esaslı bir çözüm bulunmaması halinde yakın bir gelecekte ülkenin tarım arazilerinin büyük çoğunluğunun sahibinin bankalar ve özel şirketler olacağını belirten CHP’li Zeybek, bu durumun Milli Güvenlik riski oluşturacağını belirtti.

    TARIMDA KULLANILAN ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ

    Rafet Zeybek verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada “Antalya’daki çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz, yaşanan sorun Türkiye’deki çiftçilerimizin geneli ile aynı, tarımsal kredi borçları yapılandırılmalı ve çiftçimizin üretime odaklanması sağlanmalıdır.  Girdi maliyetleri açısından bir başka öncelik ise tarımda kullanılan elektrik fiyatları, üretim için kullanılan elektrikte indirimli tarife çiftçilerimiz için bir an önce uygulanmalıdır. AKP’nin yanlış ve tutarsız, ekonomi ve tarım politikaları üretimi bitirme noktası getirdi, ürettiğimiz ürünleri ithal eder bir hale geldik, bu durum sürdürülemez.” dedi. 

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