Babil dizisine soruşturma iddiasına açıklama: Bize herhangi bir tebliğ ulaşmadı

Yayınlandığı ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan "Babil" dizisi ile ilgili olarak "FETÖ soruşturması açıldı" iddialarını, dizinin yapımcı şirketinin avukatı açıklama yaptı.

Oyuncular Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu gibi oyuncuların yer aldığı "Babil" dizisine yönelik FETÖ propagandası suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; dizinin yapımcısı AY Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı. Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, “Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil” dedi.

Söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.

BABİL DİZİSİNİN KONUSU

“Babil” dizisinde; işinden ihraç edilen, yurt dışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD’ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor. Sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı dizinin; 15 Temmuz sonrası KHK'lılar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri anlattığını belirtirken, bir bölümü ise aslında dizinin sınıfsal vurguya işaret ettiğini ifade etmişti. Diziye, FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti. (MEDYA SERVİSİ)