Faturalar kabardı, İGDAŞ “kredi kartına taksit” uygulamasına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği doğal gaz fatura ödemelerinde, kredi kartıyla taksit uygulamasını tekrar başlattı. İGDAŞ, bu yıl için 13 banka ile anlaştı.

AMAÇ, ARTAN ISINMA GİDERLERİNİ “KOLAYLAŞTIRMAK”

Bianet'te yer alan habere göre, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul genelinde çevre dostu ve ekonomik bir yakıt olan doğal gazı tüm abonelerimize, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak” dedi.

31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulamada bankaların taksitlendirmeleri şu şekilde;

Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL’ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

Halkbank 100 TL- 50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor.

Kampanyanın 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edeceği bilgisi verildi. (HABER MERKEZİ)