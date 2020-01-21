21 Ocak 2020 04:50

Gebze mitingi: ‘Geçinemiyoruz’ en sık kullanılan söz oldu

Birleşik Metal-İş'in Gebze'deki mitingine katılan metal işçileri izlenimlerini yazdı.

MESS dayatmalarına karşı miting düzenleyen metal işçileri

Fotoğraf: DHA

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    Bir grup metal işçisi
    Gebze

    DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası MESS sözleşmesi kapsamında grev kararını ilan etmek üzere miting gerçekleştirdi ve grev tarihinin 5 Şubat olarak açıkladı. Farklı sendikalara üye metal işçileri olarak biz de katıldığımız mitingde edindiğimiz izlenimleri maddeler halinde sizlerle paylaşmak istiyoruz:

    1- DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuşmaları sırasında kullandıkları “zam”, “enflasyon” gibi ifadeler, işçiler içinde en çok homurdanmayı beraberinde getiren sözcükler oldu. Sohbetlere de yansıdığı kadarıyla, “Geçinemiyoruz” en sık kullanılan ifade. Doğal gaz zammı özellikle can yakmış durumda! Neredeyse birçok işçi kombiyi açmadığını, açmak istemediğini söylüyor.

    2- Mitingin ana gövdesini genç işçiler oluşturdu. Tabut, davul, kıyafetler, havai fişek, vuvuzelalara bakıldığında işçilerin mitinge hazırlıklı, planlı geldiği görülüyor. Genç işçilerin enerji kattığı çok açık. Ayrıca işçilerin kendi aralarında -bugün sendikaların mevcut durumu baz alındığında- çok daha ileri tartışmalar sürdürdüğünü ifade edilebiliriz. Tartışmaların niteliğini ancak bire bir sohbetlerde görebiliyoruz.

    3- İşçi çok daha ileri sloganlar atmak istese de kortejin bazı bölümlerinde megafonlu görevliler tarafından müdahale edildi. Grev komitesi gibi somut adımlar olmayınca işçilerin kafasında, “Grev ne kadar başarıya ulaşacak” sorusu oluşuyor. Ancak bu grevi kıracak bir moral bozukluğundan çok, “Nasıl hazırlanırız” tartışmasının parçası olarak ele alınıyor. Örneğin işçiler kendi aralarında, “Sendikanın grev fonunda sıkıntı çıkarsa nasıl yapacağız?” sorusuna cevap arıyorlar. Hatta bazı işçiler, “Gerekirse mahallelerimizden bağış toplarız” diyor.

    4- Eski metal mitinglerine göre, kadın işçilerin katılımının iyi olduğu söylenebilir. Bir zayıflık ise hava durumu nedeniyle, aileler katılamamasıydı... Çocuğu ve ailesiyle gelen işçi sayısı az. Bir fabrika dışında sosyal çevresini katan fabrika yoktu.

    5- Ne yazık ki bayrak ve pankartlar nedeniyle talepler çok görünür olmadı. Binlerce işçide neredeyse sadece yirmiye yakın döviz vardı. Sloganların ana teması elbette grev oldu. Bazı fabrikaların işçileri ise AKP’ye karşı sloganlarla yürüdü.

    6- Adnan Serdaroğlu’nun konuşması sırasında, işçiler sürekli “grev, grev, grev...” sloganları ile konuşmaları kesti. 2015 yılında yaşanan mitingde de buna benzer olaylar yaşanmıştı. İşçiler özellikle konuşmanın grev tarihine gelmesi için sabırsızlanıyordu. Grev tarihi açıklandığında ise 5 Şubat’ı geç bulan da oldu yerinde ve zamanında bulanlar da...

    7- Toplam katılımın 8 bin civarı olduğu düşünülüyor. Birleşik Metal-İş üyelerinin katılımının 5'te 2'sini şehir dışından gelenlerdi. Diğer sendikaların katılımı ise oldukça zayıftı. Petrol-İş (Trelleborg direnişçileriyle), Nakliyat İş ve TÜMTİS katıldı. Ancak bunların toplamı en fazla 500 civarıydı. Gebze Sendikalar Birliği harekete geçirilmedi. Sadece telefon aramasıyla yetinilen bir çağrı karşılık bulamadı. Elbette bu işçiler açısından tartışılacağından, grev zamanında bu birliği arkasına alacak bir çalışmaya gireceklerinden şüphe yok.

    8- Her ne kadar ayrı miting yapılsa da işçilerin bir gözü, Bursa mitingine çevrilmiş durumdaydı. Sürekli sosyal medyadan takip edildi, üzerine sohbet edildi.

    9- Miting boyunca çevreden gelenler ve evlerden özellikle zamlara yönelik sloganlara eşlik edildi. Olumsuz tepki veren olmadı. Mitingin halka da moral verdiğini ifade edebiliriz.

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