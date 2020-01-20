20 Ocak 2020 15:28

3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak

2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsünden araç geçiş garantisinin altında araç geçmesi sebebiyle, yüklenici firmaya 1 milyar 600 bin lira ödenecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Fotoğraf: DHA

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    2019 yılı ikinci yarısında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden öngörülen sayıda araç geçmediği için işletmeci IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, devletin verdiği garanti kapsamında ödeyeceği tutarın 1,6 milyar TL dolayında olduğu ifade edildi. ICA’ya, 2019 yılının ilk yarısı için de 1 milyar 450 milyon TL ödenmişti.

    Yavuz Sultan Selim-Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurdu. Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmasını istedi. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını talep etti ve şirketin bu talebi “uygun” bulundu.

    Daha önce, ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

    2019 İÇİN TOPLAMDA 3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ÖDEME

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz-Sultan Selim’de 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında yeni sistem uyarınca ilk garanti ödemesini yaptı. İşletmeci ICA’ya, 1 milyar 450 milyon TL ödendi.

    Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, 2019 yılı 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesi için de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Buna göre devlet, işletmeciye, bu ay sonunda 1 milyar 600 milyon TL dolayında bir ödeme yapacak. (HABER MERKEZİ)

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