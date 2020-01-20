TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı olan "Toprak Dede" lakaplı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Hayrettin Karaca | Fotoğraf: Erhan Erdoğan/AA
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Karaca'nın yaşamını yitirdiği haberi TEMA Vakfının Twitter hesabından "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleriyle duyuruldu.
Kamuoyuna duyuru:— TEMA Vakfı (@temavakfi) January 20, 2020
Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/F7GO702Xev
TEMA Vakfı, Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğlen Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceğini duyurdu.
(HABER MERKEZİ)