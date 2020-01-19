19 Ocak 2020 22:34

Avrupa Konseyi: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmamalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi “Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü” konulu rapor hazırladı. Rapor’da Türkiye’ye ilişkin uyarılar da yer aldı.

Basın özgürlüğü için eylem yapan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

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    Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan, "Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu bir raporda, “Türkiye, ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suistimal etmeye son versin” denildi.

    Euronews'in haberine göre, İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlanan ve Strasbourg'da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda salı günü tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu saptaması yapıldı.

    Genel Kurul öncesi Kültür, Eğitim Medya Komitesi'ndeki oylamada, AKPM üyesi MHP milletvekili Kamil Aydın rapora itirazlarını dile getirdiği muhalefet şerhi koydu.

    Türkiye'de gazetecilerin mahkeme öncesi keyfi bir biçimde aylarca ve yıllarca tutuklu kaldığı ifade edilen raporda, bu durumun ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı bulunduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da alınan kararlarda eleştirildiği hatırlatıldı.

    Raporda, AKPM'nin daha önce aldığı kararlara uygun olarak Türkiye'den, Türk Ceza Kanunu'nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299. maddesini, “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlarla” ilgili 301. maddesini kaldırması veya değiştirmesi isteniyor.

    RTÜK'e verilen internet medyasını denetim görevine de atıfta bulunan AKPM raporu, bu kurumun görevini AİHM içtihatlarına uygun yapması çağrısında bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)

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