Eğitim sendikaları şubatta 40 bin ek öğretmen ataması istedi

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen, şubat ayında atanacak öğretmen sayısına 40 bin kadro ilave edilmesini talep etti. Ankara Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, Milli Eğitim Bakanlığınca şubat ayında atanacak öğretmen sayısına yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öngörülen 20 bin atama sayısına 40 bin kadronun ilave edilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de öğretmen atamalarında sayı artırılıncaya dek mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. (Ankara/AA)