Siyaset Bilimci Yunus Sözen: Türkiye başkanlık sisteminin en uç örneklerinden biri

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Türkiye’de 23 Haziran 2019’da yenilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin ardından yapılan sistem tartışması siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Dünyadaki başkanlık sistemlerini takip eden ve şu an ABD’de Le Moyne Üniversitesinde Siyaset Bilimi Bölümünde görev yapan Yardımcı Doçent Yunus Sözen ile konuştuk. Sözen, Türkiye’deki durumun yetkileri bakımından başkanlık sistemleri arasında en uç örneklerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı verilen başkanlık sistemi ile örneğin ABD ve Güney Amerika ülkelerinde uygulanan başkanlık sistemleri arasındaki temel farklar nedir?

ABD’deki ve çoğunluğu halen demokratik olan Güney Amerika ülkelerindeki başkanlık sistemleriyle, Türkiye’deki başkanlık sistemi büyük farklar gösteriyor. Başkanlık ve parlamenter sistemler, hükümet şekilleri ve esasen yasama ve yürütme arasındaki ilişkileri düzenliyorlar. Ancak Türkiye’deki başkanlık sistemini demokratik ülkelerdeki başkanlık sistemlerinden ayıran en önemli özellik, içinde bulunduğu rejimin bağlamı, yani Türkiye’nin demokratik olmaması.

Türkiye’nin seçimli veya rekabetçi otoriter rejimi, hangi sistem olursa olsun, yürütmenin başını aşırı güçlü hale getiriyor. 2014’e kadar bu başbakandı. Daha sonra da önce fiili olarak, başkanlık sistemine geçince de anayasal olarak cumhurbaşkanı aşırı güçlü konuma geldi. Örneğin, ABD’deki ve Güney Amerika’daki başkanların basın-yayın organları veya mahkemeler üzerinde Türkiye’de olduğu gibi bir kontrolü yok.

Başkanın Türkiye’nin demokratik olmamasından gelen güçlerini bir tarafa bıraksak bile, Türkiye’de cumhurbaşkanı, Güney Amerika’daki ve ABD’deki başkandan yine de daha güçlü. Güney Amerika başkanlık sisteminde başkanın güçleri, literatüründe anayasal ve parti politikası üzerindeki güçleri olarak ikiye ayrılır. Bu ikisi arasında da genelde ters bir orantı vardır. Yani başkanın anayasal yetkilerinin fazla olduğu başkanlık sistemleri genelde başkanın meclis çoğunluğunu pek kontrol edemediği ülkelerdir. Brezilya gibi... Ancak Türkiye’de başkan hem anayasal yetkileri bakımından çok donanımlı hem de halihazırda var olan hakim parti sisteminde başkanlık sistemine geçiş yaptığımız için, başkan meclis çoğunluğunu da rahatça kontrol edebiliyor.

Bunun üstüne Türkiye’deki parti yapılarının otoriterliği de ekleniyor ve Türkiye örneğinin başkanlık sistemleri arasında en uç örneklerden biri olmasını sağlıyor.

Sözünü ettiğiniz örneklerde Meclisin rolü nedir, gücü nasıldır?

Güney Amerika’nın demokratik ülkelerdeki başkanlık sistemlerinde de ABD’deki başkanlık sistemlerinde de meclis çok önemli bir güçtür. John Carey, Güney Amerika’da başkanlar ve meclis arasındaki çatışmaları inceleyen bir makalesinde, bu ülkelerdeki meclislerin özellikle anayasal kriz dönemlerinde çok güçlü bir muarız olabildiğini gösterir. Ama Türkiye’de başkanın hem anayasal olarak hem de siyaseten çok güçlü olması nedeniyle, bu böyle değil. Eğer Türkiye’de muhalefetin, bütün çeşitliliği içinde mecliste bir çoğunluğu olsaydı, bu durum meclisi biraz olsun güçlendirebilirdi. Başkanlık sisteminin yasal çerçevesi oluşma sürecinde olduğu için hissedilebilecek demokratik etkileri de olurdu bunun. Ancak şu andaki durumda cumhurbaşkanının rejimden gelen, anayasal ve parti güçlerini hep beraber düşünmek durumundayız. Bu da Türkiye’deki sistemin işleyişini, demokratik başkanlık sistemlerinden tamamen farklılaştırıyor.

Hatta şunu da ekleyebilirim. 2017’de başkanlık sistemine geçerken Türkiye’de demokratik bir rejim olsaydı bile, cumhurbaşkanlığının güçleri bu rejimi otoriterleştirebilecek kadar genişti. Halihazırdaki rejime etkisi de otoriterliği derinleştirmesi, bürokratik özerkliği iyice zayıflatması ve kurumsal yapıyı iyice yıpratarak sistemi kişiselleştirmesi oldu.

Peki, bu ülkelerde de örneğin dış politikanın iç siyasete yönelik kullanılmasının, hatta seçim hesaplarının bir aracı olmasının önü Türkiye’deki kadar açık mı?

Bu soruya biraz daha iyi bildiğim ABD dış politika yapım süreçleri üzerinden yanıt vereyim. ABD’nin hakim uluslararası güç olmasının getirdiği farklar var. Ama sorunuz siyasal kurumsal yapıyla ilişkili olduğu için ona yoğunlaşarak yanıt vermeye çalışayım.

Öncelikle, ABD’de de iç ve dış siyaset arasında yakın ilişki var ve iç siyaset kaygıları da dış politikada siyasal denklemin her zaman bir parçası. Ayrıca tabii ki orada da dış politika konusunda herkesçe kabul gören bir ‘ulusal çıkar’ diye bir şey yok. Aslında Trump yönetimi iç siyasetin dış politika yöneliminde önemli olacağını vurgulamıştı zaten. Sonuçta kendi ideolojik ve siyasal öncelikleri dolayısıyla, sağ ve doğuştancı (nativist) bir şekilde tanımladığı Amerikan toplumunun ihtiyaçlarına göre dış politikasını şekillendirmeye çalışıyor.

Ama Türkiye ile ABD başkanlık sistemleri arasında bu konuda da önemli farklar var. Öncelikle ABD’de başkanların dış politika süreçlerinde merkezi bir yeri var, ancak çoğu durumda tek karar verici değiller. Kongrenin iki kanadının, yani temsilciler meclisinin ve senatonun dış politika süreçlerine etki edebilen önemli müdahale araçları var. Yürütme organı da, her ne kadar başkanın kontrolünde ve tek vücut gibi görünse de, kendi içinde parçalı bir yapısı var. Yani yürütmenin içindeki birimler arasında çekişmeler, farklı bürokratik merkezler arasında çatışmacı karar verme süreçleri yaşanabiliyor. Bundan dolayı, başkanın konumunun önemine rağmen, demokratik rejimin ve Amerikan başkanlık sisteminin özellikleri, bir taraftan Türkiye’dekinden daha çoklu bir yapıyı ortaya çıkartıyor, öbür taraftan Türkiye’ye göre nispeten daha açık siyaset yapım süreçlerini. Trump yönetimi farklı bir anlayışıyla hareket etse de bu yapının tamamen çevresinden dolaşması zor.