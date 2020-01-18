18 Ocak 2020 02:39

EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası

Emek Partisi Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan maden işletmelerinde çalışan ve başta silikozis olmak üzere birçok meslek hastalığı ile gündeme gelen maden işçilerinin, ‘Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması’ talepleriyle verdikleri mücadele devam ediyor. Emek Partisi Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Emek Partisi Aydın İl Örgütü, Çineli madencilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve meslek hastalıkları başta olmak üzere işçilerin sendikal örgütlülüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Çine’de maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlattığını duyurarak, “Talepleri için mücadele eden işçilerle birlikteyiz. Bu mücadeleyi büyütmek ve maden işçilerinin taleplerinin karşılanması için kampanya başlatıyoruz” dedi.

"MADEN İŞÇİLERİ BİRÇOK MESLEK HASTALIĞI İLE SAVAŞIYOR"

EMEP Aydın İl Örgütü adına açıklama yapan İl Sekreteri Yoldaş Taş, son dönemde silikozis hastalığı ile gündeme gelen Çineli maden işçilerinin maden patronları tarafından kölece çalışma koşullarına mahkum edildiğini belirtti. Madenlerde çalışan işçilerin silikozis başta olmak üzere birçok meslek hastalığının pençesinde yaşam savaşı verdiğini dile getiren Taş,            “Bu insanlık dışı çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için örgütlenen işçilerin anayasal hakkı olan sendikal faaliyetleri maden işverenleri tarafından hukuksuz bir şekilde bastırılarak işçiler işten atılıyor. Ayrıca madenlerde kullanılması yasak olan kimyasal maddelerin kullanımı Çine’yi ekolojik bir yıkıma sürüklüyor” diye konuştu.

"İŞÇİLERİN TALEPLERİ İÇİN DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATTIK"

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, çalışma koşullarının düzeltilmesi halinde meslek hastalıklarının önlenebileceğine dikkat çeken Taş, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, işçilerin sendikal örgütlülüğü önündeki engellerin kaldırılması ve yetki tespit davalarının geri çekilmesi, silikozis hastası işçilerinin tedavi masraflarının devlet tarafından üstlenilmesi ve meslek hastası işçilerin malulen emekli edilmesi, şehir merkezinde bulunan maden işletmelerinin şehir dışına çıkarılarak çevreye verdiği zararların engellenmesi ve ruhsatsız maden ocaklarının denetim altına alınarak kapatılması talepleri ile bir dayanışma kampanyası başlattık” dedi.

"MADEN İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM"

İşçilerle yaptıkları toplantılarda öne çıkan bu acil taleplerin, sadece işçilerin değil bütün Çine halkının talepleri olduğunu belirten Taş, “Çine’de yaklaşık 6 bine yakın maden işçisi yaşıyor ve aileleri ile birlikte bu rakam Çine nüfusunun yarısına tekabül ediyor. Madenler sadece çalışan işçilere değil, çevreye verdikleri zararlar ile Çine’de bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda. Bu taleplerin karşılanması için başta işçiler olmak üzere bütün Çine halkını maden işçileri ile dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

MADEN İŞÇİLERİ: İNSANCA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

İşçiler ise geçtiğimiz günlerde Çine’de yaptıkları basın açıklaması ile; “İş yerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmadığını, maliyeti fazla denilerek iş güvenliği ekipmanlarının temin edilmediğini, silikozis hastalığına yakalandıklarında meslek hastalığı tanısı konulmasın diye farklı gerekçelerle işten çıkarıldıklarını, silikozis olduklarını başka işlere girmek için sağlık raporu aldıklarında öğrenebildiklerini” dile getirmişti. Ayrıca hastalıkları nedeniyle işe alınmadıklarını, iş bulamadıkları için açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edildiklerini belirten işçiler, insanca çalışmak ve insanca yaşama hakkı, vahşi madenciliğin Çine’ye verdiği zararlara dur demek için işçileri ve Çine halkını birleşerek mücadele etmeye çağırdı. (Aydın/EVRENSEL)

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