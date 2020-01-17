Balık çiftlikleri istemeyen Didim halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

Aydın’ın Didim ilçesinde Agromey Gıda Yem ve Sanayi Tic. A.Ş tarafından kurulması planlanan yılda 2 ton kapasiteli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi ile ilgili Akköy Meydan Kıraathanesi gerçekleştirilmek istenen ÇED raporu görüşmesi Didimlilerin tepkisi nedeniyle yapılamadı.

ÇED Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince “Halkın Katılımlı toplantısı” öncesinde Didimliler, Didim Halk Platformu adı ile Akköy’de toplanarak “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Didim’e Dokunma” sloganları atarken davul ve düdük çalarak gerçekleştirilecek ÇED raporu toplantısını protesto etti.

“YETKİLİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ”

Protesto eylemi devam ederken, ÇED raporunun okunması için gelen yetkililer, özel korumalar ve jandarma güçlerinin de desteğiyle kalabalığı geçip, toplantının yapılacağı kahvehaneye girmek istediler. Yetkililer bariyerlerden oluşturulan koridor içerisinden geçmek isterken CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız grubun kalabalığa girmesine karşı ilk tepkiyi koydu.

Vekil Yıldız'a karşı fiziki müdahale bulunmaya çalışan özel güvenlik ekiplerine ise başta Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve diğer katılımcılar da tepki gösterince fiziki müdahaleler devam etti. Vatandaşlar ise alkışlar ve ıslıklarla yetkilileri protesto ederken, karşılıklı diyalogun ardından yetkililer geri çekilmek zorunda kaldı.

“HEYET GERİ ADIM ATTI”

Akköy’deki Jandarma karakoluna geri dönen yetkililer daha sonra CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın da yer aldığı heyetle özel görüştü. Görüşmenin ardından korumalar ve Jandarma eşliğinde kahveye gelen yetkililer “Halk bilgilenmek istememiş, halkın yoğun tepkisinden dolayı sunum yapılmamıştır” şeklinde tutanak tuttu. Hazırlanan tutanaklar belediyeye de teslim edilirken, resmi işlemin ardından yetkililer alandan uzaklaştı.

Didimliler sonucu alkışlarla ve halaylarla kutladı. (HABER MERKEZİ)