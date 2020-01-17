Selahattin Demirtaş'tan mesaj: Yan yana gelmek kimseye zarar vermez

Eşi, HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen Başak Demirtaş, sosyal medyadan Demirtaş'ın mesajlarını iletti.

Twitter'dan "Selahattin’in çok selamı var. Bu vesileyle bir de mesaj iletmek istiyoruz sizlere" paylaşımı yapan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın şu mesajlarını iletti:

"Yan yana gelmek, konuşmak, birlikte olmak kimseye zarar vermez. Asıl tehlikeli olan kutuplaşmaktır, kin ve nefretle hareket etmektir. Yan yana durmak şiddeti büyütmez, aksine her sorunun demokrasi içinde, diyalogla çözümünü kolaylaştırır. Burada asıl görev ve sorumluluk da siyasettedir.

Bizim şiddetle aramızdaki mesafe ise bazılarının varsaydığının çok ötesindedir. Şiddete karşı olmak ahlaki ve ilkesel tutumumuzdur. Bununla birlikte, asıl önemli olan şiddeti, savaşı nihai olarak sonlandıracak çözümler üretmektir.

Bir yandan “Şiddetle aranıza mesafe koyun” demek ama bir yandan da şiddet politikaları yürütmek, ahlaki ve ilkeli değildir.

Oysa her türlü sorunumuzu konuşarak çözmeyi yeniden yeniden denemek zorundayız. Savaştan, şiddetten yana olmayan, demokrasi ve barış isteyen herkesle bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Son günlerde üzücü haberler okuyoruz. Türkiye’de ve Suriye’de devam eden şiddet ortamı sebebiyle ana-baba evlatları yaşamlarını yitiriyor. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Analar ve acılar arasına ayırım koymadan, acıları yarıştırmadan; herkesi barış içinde, bir arada, özgürce, eşitçe yaşayabilmek için yan yana gelmeye davet ediyoruz."

(HABER MERKEZİ)