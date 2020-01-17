Ezginin Günlüğü Kadıköy Sahne’de

Ezginin Günlüğü bu akşam Kadıköy Sahne’de 40 yıla yaklaşan müzikal geçmişinden şarkıları sevenleriyle paylaşacak. Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek konserin konuk sanatçısı ise Tuna Kiremitçi.

Ezginin Günlüğü ayrıca Türkiye’de kendisi için iki saygı albümü çıkarılmış tek grup olmanın da heyecanını yaşamak üzere. 2007 yılında, grubun 25. yılı için hazırlanan ve Sezen Aksu’dan Bülent Ortaçgil’e, Aşkın nur Yengi’den Haluk Levent’e, çok sayıda önemli sanatçının yer aldığı Çeyrek albümünün ardından, önümüzdeki aylarda Ezginin Günlüğü için hazırlanan yeni “tribute” albüm de raflardaki yerini alacak.

1982 yılında kurulan grubun, şu anki kadrosu: Deniz Sujana, Mahmut Çınar, Cafer İşleyen, Can Göktürk, Nadir Göktürk, Deniz Bayrak, Erkan Gürer ve Güven Şancı’dan oluşmaktadır. (KÜLTÜR SERVİSİ)