YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi şartları sağlamadığı için listede yer almadı.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisinin ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.

İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17'inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.

Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir seçimde, seçime girecek olan partiler ise şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrat Parti

Demokratik Sol Parti

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

(HABER MERKEZİ)