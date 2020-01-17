YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu olası bir seçim durumunda seçime katılacak partilerin listesini açıkladı. Yeni kurulan Gelecek Partisi listede yer almadı.
Fotoğraf: DHA
Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi şartları sağlamadığı için listede yer almadı.
Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisinin ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.
İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17'inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.
Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir seçimde, seçime girecek olan partiler ise şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anavatan Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrat Parti
- Demokratik Sol Parti
- Halkların Demokratik Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Saadet Partisi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
(HABER MERKEZİ)