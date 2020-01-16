J.R.R. Tolkien'in oğlu Christopher Tolkien 95 yaşında hayatını kaybetti

The Tolkien Society, fantastik edebiyatın öncü isimlerinden J.R.R. Tolkien'in oğlu Christopher Tolkien'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Christopher Tolkien, J.R.R. Tolkien'in üçüncü çocuğuydu.

Christopher Tolkien, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi yaratımları ile tanıdığımız J.R.R. Tolkien'in eserlerini derleyip günümüze ulaştırdı. Silmarillion, Huri'nin Çocukları, Kayıp Öyküler, Beren ve Luthien gibi pek çok kitap yayımladı. J.R.R. Tolkien’in 1973 yılında yaşamını yitirmesinin ardından yayımlanmamış kolilerce metin Christopher Tolkien'in çalışmaları sonucu kitaplaştı. Kendini babasının mirasını aktarmaya adayan Christopher Tolkien, hayatının son günlerine kadar 25 kitap derledi.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerine de kaynaklık eden Orta Dünya haritalarının çizeri Christopher Tolkien'di. Yüzüklerin Efendisi’nin haritalarını bizzat çizen Christopher Tolkien, bu haritaları C. J. R. T. şeklinde imzaladı. John, yazarın vaftiz adıydı.

21 Kasım 1924'te Birleşik Krallığa bağlı Leeds şehrinde dünyaya gelen Christopher Reuel Tolkien, babasının ölümünden sonra yayımlanan eserlerinin yayım yönetmenliğini üstlendi. (HABER MERKEZİ)