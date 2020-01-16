Belediyeyi kaybeden AKP halkı cezalandırıyor: Belediye hizmetlerini kısıtlama kararı

Meltem AKYOL

İstanbul

31 Mart seçimlerinde AKP’den Saadet Partisine (SP) geçen Adıyaman Kahta Belediyesinde son alınan meclis kararıyla belediyenin tüm taşınmaz ve araçlarının icra yoluyla satılabileceğinin yolu açıldı. Kararı Evrensel'e değerlendiren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Belediyenin tüm taşınmazların icra yoluyla satışının meclis üyelerinin oyu ile önü açılmış oldu. Bu kararla belediye hizmetlerinin kısıtlamasına karar verilmiştir” dedi.

AKP’Lİ ÜYELER ÖNERGEYİ REDEDİNCE

Başkan Turanlı ile 2 meclis katibi, Danıştay 8. Ceza Dairesinin belediye kanununa ilişkin maddelerine atıfla, ‘Belediye mallarının kamu yararına kullanıldığı için haczedilemeyeceği’nin belediye meclisinde karar altına alınması için önerge sundu. AKP belediye meclis üyeleri ‘kamu yararı kararına’ karşı ret oyu kullanınca önerge 14’e karşı 11 oyla reddedildi. Böylece belediyenin taşınır ve taşınmaz tüm mal ile hizmet araçlarının satışına karar verilmesinin önü açıldı.

AKP’DEN 135 BİN LİRA BORÇLA DEVRALDIK

Kahta Belediyesini 135 milyon 148 bin 911 lira borçla aldıklarını ve 9 ay içinde 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödediklerini söyleyen Turanlı, “Belediyenin çöp araçları, vidanjörleri, kepçeleri, itfaiye araçları da dahil tüm hizmet araçlarının hizmet binalarının, parklar dahil tüm taşınmazların icra yoluyla satışının meclis üyelerinin oyu ile önü açılmış oldu” dedi.

“BELEDİYE HİZMETLERİNİN KISITLANMASI KARARIDIR”

Turanlı devamında şunları söyledi: “Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik. Kalan borçlarımızı hizmetlerimizin yanında borçlarımızı da ödemeye devam edeceğiz. Vatandaşı değil kendimizi sıkıntıya koyduk. Hizmetlerimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden asla mazeret üretmedik. Bu kararla belediye hizmetlerinin kısıtlamasına karar verilmiştir.”

Danıştay kararına göre, “kamu yararı” amacıyla harcanan paralar ve kullanılan araçlar haczedilemiyor.

“BU MU BELEDİYECİLİK?”

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuyu gündeme getirmiş ve “Adıyaman Kahta Belediye Başkanımız bir tweet atarak, ‘Ben halkımın yanındayım, ben halkıma hizmet ediyorum, isterseniz beni görevden alın ama haksızlık yapmayın’ diyor. Bunu neden diyor? Çünkü belediye meclisinde hakimiyet AK Parti’de. ‘Belediye başkanını cezalandıracağız’ diye Kahta’yı cezalandırmaktan çekinmiyor oradakiler. Birazcık insafa gelin. Bu mu belediyecilik?” diyerek AKP’ye tepki göstermişti.