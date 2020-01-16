Trelleborg’da grev sürüyor

Gebze’de bulunan Petrol-İş’in örgütlü olduğu Trelleborg’da TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev 38. günü geride bıraktı.

Önceki gün Trelleborg yöneticileri ve Petrol-İş Gebze Şube yöneticileri arasında yapılan görüşmede de anlaşma sağlanamadı.

Görüşme sonrası fabrika önünde açıklama yapan Şube Başkanı Eyüp Akdemir, patronun yüzde 23’lük teklifini yüzde 3 artırdığını, sosyal haklarda da yeni teklifler sunduğunu söyledi. Sosyal hakların önemli bir kısmında mutabakata vardıklarını söyleyen Akdemir, “Bizler yüzde 37,5 olan teklifimizi, tamamlayıcı sağlık sigortası talebimizi üstüne basa basa yeniledik. Geriye yönelik ödemeyle ilgili görüşlerimizi ilettik” dedi.

Akdemir, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. (Gebze/EVRENSEL)