Doğa Koleji artık İTÜ Vakfının

Öğretmenlerin aylardır maaşlarının ödenmediği, veli ve öğrencilerin mağdur olduğu Doğa Kolejinde merakla beklenen gelişme resmileşti.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Doğa Kolejinin sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketinde devir işlemi gerçekleşerek tescillendi. İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren, Asist Öğretim Kurumlarının Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Doğa Kolejinin eski sahibi olan Saçaklıoğlu ailesi ise şirketin yönetiminden ayrıldı.Geçen yıldan itibaren sıkıntılar yaşayan kurumda 5 ayı aşkın süredir çalışanlara maaş ödemiyordu. Bu nedenle, Doğa Koleji öğretmenleri ile öğrenci ve veliler de seslerinin duyulması, sorunların giderilmesi için defalarca eylem yapmıştı. Şimdi gözler aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenlerinin alacaklarının ne zaman ödeneceği konusunda. (HABER MERKEZİ)