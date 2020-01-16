Ekoloji Birliği nükleer karşıtlarına dava açılmasına tepki gösterdi

Ekoloji Birliği, bileşenlerinden olan Sinop Nükleer Karşıtları Platformu üyesi 17 kişiye açılan davayla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Demokratik hak yargılanamaz” dedi.

06 Şubat 2018 tarihinde Sinop’ta yapılmak istenen Sinop NGS projesinin “halkın bilgilendirilmesi toplantısı”na katılmak istemelerine rağmen güvenlik güçleri tarafından engellenen Sinop Nükleer Karşıtları Platformu üyesi 17 kişiye 18 ay sonra açılan dava açıldı. Konuyla ilgili Ekoloji Birliği yazılı açıklama yaptı.

Halkın demokratik hakkının engellediği belirtilen açıklamada, "Nükleer santral projesi için yapılan “halkı bilgilendirme toplantısı” bir zorunluluk olduğu gibi projeye karşı olanların da tepkilerini ve eleştirilerini dile getirilmesi de bir demokratik haktır. Halkın görüşünü, tepkisini dile getirmesi demokratik yasal bir hak iken, güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle bu hak kullanılamamıştır. Ancak iktidar ve yerel yöneticiler halkın demokratik tepkilerinden korktukları için toplantıya katılımı engellediler. Yani toplantıya katılımı engellemekle SUÇ işlediler" denildi.

“ASIL YARGILANMASI GEREKENLER ENGELLEYENLERDİR”

Asıl yargılanması gerekenlerin, yasal demokratik bir hakkın kullanılmasını ve halkın toplantıya katılım hakkını engelleyenlerin olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bileşenimiz Sinop Nükleer Karşıtları Platformu üyeleri “toplantı ve gösteri yasasına muhalefet etmekten” yargılanacaklar. Ancak, duruşmanın yapılacağı 21 Ocak 2020 tarihi, Türkiye yargı tarihinde bir “adaletsizlik günü” olarak yerini alacaktır. Bu tutum, Sinop NGS projesine karşı gösterilecek her türlü tepkinin bastırılması ve yok edilmesi amaçlı bir “gözdağı” anlamına gelmektedir. Oysa vurguladığımız gibi asıl davacı olanlar; toprağına, suyuna; geleceğine sahip çıkan Sinop halkıdır. Davanın düşülmesini ve halkın toplantıya katılım hakkını engelleyenler hakkında dava açılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sinop halkı yalnız değildir. Demokratik hak yargılanamaz" ifadelerine yer verildi. (Sinop/EVRENSEL)