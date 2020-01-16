Domuz gribinden ölüm iddialarını yorumlayan Dr. Öztürk: Sağlık Bakanlığı aydınlatmalı

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul Beylikdüzü’de geçtiğimiz hafta 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası, halk arasında endişeye neden oldu. Sağlık Bakanlığından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Grip hastalığı nedeniyle hastanelerin çocuk acil servisleri dolup taşarken, Beylikdüzü’de geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden iki çocuğun ölümü endişeye neden oldu.

Konuyla ilgili Evrensel'e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, oda olarak yaşanan olayla ilgilendiklerini söyleyerek, "Laboratuvar tetkikleri çıkmış değil o yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda bizim ulaşabildiğimiz kesinleşmiş bir bilgi yok" dedi.

"GİZLEYEREK, SAKLAYARAK OLMAZ"

Sağlık Bakanlığının bu konularda kamuoyunu aydınlatması gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Özellikle Beylikdüzü’de iki çocuğun H1N1 virüsü nedeniyle öldüğüne dair iddialar yaygın olarak kamuoyunda yer aldı. Doğal olarak insanlar telaşlanıyor. Sağlık Bakanlığının bu konularda muhakkak toplumu aydınlatması gerek. Herhangi bir şeyi gizleyerek, saklayarak, susarak bu iş olmaz. Bakanlık şunu demeli; ‘Şu kadar insan başvurdu, bunların hepsinin kayıtları var, şüpheli vakalarda şu kadar laboratuvar tetkikleri yaptık, bunların için de şu kadarı pozitif çıktı’ demeli. Ölüm varsa araştırılır. Şüpheli durumda onları kamuoyu ile paylaşması, kamuoyunu uyarması lazım. Şunları yapın demesi lazım. Sağlık Bakanlığı bunun için var. Bunu yapmalı ki insanlar da gereksiz yere telaşlanmasın” dedi.

Domuz gribi vakalarındaki artışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Domuz gribinde ağır seyreden klinik tablo geçmiş yıllara göre daha fazla görülüyor. Ancak resmi bir veri elimizde yok. Sağlık Bakanlığının kendi laboratuvar test sonuçlarına göre açıklaması gerekiyor” dedi. Öztürk, domuz gribindeki artışın aşı karşıtlığı ile doğrudan ilişkisi olmadığını da belirterek “Piyasada bir aşı sıkıntısı var. Belki onunla ilişkilendirilebilir ama aşı karşıtlığı ile bunu doğrudan ilişkilendirmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

MENENJİTTEN ÖLÜMÜN ARDINDAN TEDBİR ALINDI

DHA'nın haberine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 9 yaşındaki Hanife Aykut, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölgede menenjite yol açan bakterinin bulaşma riskine karşı tedbir alındı. Hastalığın öksürük, hapşırık gibi etkenlerle bulaşıcı olması nedeniyle mahalledeki 70 çocuk tedbir amaçlı aşı olurken, yetişkinlere de ilaç tedavisi uygulandı. (HABER MERKEZİ)

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