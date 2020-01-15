CHP'li belediye başkanları Kanal İstanbul'un övüldüğü toplantıyı terketti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) davetlisi olarak Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi”ne katıldı. Davette, İBB’ye, sinyalizasyon konusundaki çalışmaları dolayısıyla ödül verileceği, İmamoğlu’nun ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağı kaydedildi. Ancak kongre, davette belirtildiği programla ilerlemedi. Bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanal İstanbul övgüsü yapınca Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu CHP'li belediye başkanları toplantıyı terk etti. Konuşmacı olduğu panele katılmayacağını ifade eden İmamoğlu, gazetecilerin yaşananlara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, randevu talebi içerikli 4 sayfalık bir mektup sunduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim de sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması vardı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeleri vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: ‘Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mız ödülü size verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanızı istiyoruz.’ Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, eksiksiz buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Tekrar söylüyorum bunu söyleyenler TBB’nin gerçek ev sahipleridir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi”ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Zeugma Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde, aynı yerde kurulan İBB iştirakleri standında incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İmamoğlu’nu İBB stantlarında ziyaret etti. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri her iki başkanla fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar, yakınlarını, cep telefonları üzerinden görüntülü olarak İmamoğlu ile görüştürdü.

Etkinliğin açılış kurdelesini Erdoğan kesti. Kurdele kesimi sırasında yan yana geldiği Erdoğan’a bir zarf sunan İmamoğlu, İstanbul seçimlerindeki rakibi Binali Yıldırım’la da tokalaştı. Kongrenin açılış konuşmasını Erdoğan yaptı. İmamoğlu, kongrenin açılışından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Fotoğraf: İBB Basın Bülteni

“NEZAKETSİZ BİR GÜN YAŞANDI”

İmamoğlu’na sorulan ilk soru, “İçeride aslında Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı, doğrudan isim vermedi ama hedeflerinde Kanal İstanbul, dolayısıyla siz vardınız. İçerideki konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz” oldu. İmamoğlu, bu soruya şu yanıtı verdi:

“Bugün hangi toplantıda olduğumuzu sanırım biliyorsunuz. Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) hazırladığı ve özellikle yüksek teknoloji ile ilgili belediyelerin ortaya koyduğu projelerin paylaşıldığı ve sunulduğu bir fuar. Ekinde de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizi selamlayacağı bir konuşma. TBB Başkanı Sayın Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Hanım’ın, özel kalemi arayarak, benim gibi diğer belediye başkanlarımıza ödül verileceği ve bu ödülleri de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vereceğini ifade ederek davet etti. Biz, buraya katılmaya özen gösterdik. Sebebi; bilmeyenler için söyleyelim, TBB bizim. Yani Türkiye’deki bütün belediyelerin bütçelerinden para kesilerek yönetilen bir kurumdur. Doğaldır ki, şu anda TBB, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi ilk sıraları teşkil eden belediyelerin bütçesi ile bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Ama bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur. Burada bütün belediyeler var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bakanlar, Türkiye’nin atanmış, görevlerini yapmak zorunda olan bakanları. Örneğin, yüksek teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki, yüksek teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili Teknoloji Bakanı çıkacak, son beş yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki farkın niçin 107 milyar dolar olduğunu açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Teknoloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti. Peşinden, Şehircilik Bakanı keza.. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Kaldı ki biz, kanalı elbette tartışabiliriz. İstiyoruz da zaten. Kaldı ki ben, defalarca, ‘Davet edin gelelim, anlatalım sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım’ diye kendilerinden talepte bulunduk. Benim için bugünün en kıymetli anı, kendilerine bu talebemi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakan’ın konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar.”

“RANDEVU HAKKIMI TALEP EDİYORUM”

“İçerik şu; son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleri ile süreci manipüle etme çabaları, bir gün söyledikleri ertesi gün, ‘İmamoğlu metroyu durdurdu. Hiç arsa hareketi yok. Bizim hiçbir su sorunumuz yok. Melen Barajı sorunu yok’ deyip, Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgiler aktardıklarını, beni kendilerine brifing vermek istediğimi dile getirdim. Ben şöyle düşünüyorum: Ben, 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı da bizim hemşehrimiz ailesiyle beraber. Ben de bu ülkenin en değerli, en büyük kentinin belediye başkanıyım. Dolayısıyla bu hakkımı talep ediyorum, istiyorum, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu yazılı verdim. Vicdanıyla, adaletiyle bu daveti bekliyorum kendilerinden. Umarım en yakın zamanda olur. Bir başka sorun daha var. 30 büyükşehir belediye başkanı, hatırlayın eylül ayının ilk günlerinde, yaklaşık 4 ay önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bize bir söz verildi. Bizim önerimizle ortaya çıkan gündem gereği, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: ‘Kanunun belediyeler ile ilgili ne varsa tartışılması ve konuşulması için bir komisyon kurulacak.’ İsimleri kendi belirledi. Benim ismimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Eskişehir Belediye Başkanı ağabeyimiz Yılmaz Büyükerşen ve AK Partili belediye başkanlarınınım ismini sayarak, 6 bakanı görevlendirdi. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey’e emanet etti. Herkesin fikri olmalı. Katılımcılıktan niye endişe ediyoruz? Bu da bugünün başka bir ayıbıydı. Duymaktan üzüntü duydum, hicap duydum. Bugün ne yazık ki kötü geçmiştir. Ve TBB, nezaketsiz bir gün hazırlamıştır. Bunu Fatma Hanım’a duyuruyorum. Kendisini biz çok nezaketli biliriz. Onu da ifade edeyim. Yanlış kimdedir, bilemem ama bize bir cevap borcu vardır. Bütçenin en büyük kısmını 6-7 belediye sağlıyor. Bizim bütçemizle orada görev yapılıyor. İhtiyacı olan belediyelere birtakım aktarmalar yapılıyor. Ki yapılmalı. Ama bugün gelinen noktadan hiçbirimiz hoşnut değiliz. Yerelde güçlü belediye başkanları olmamız adına –tüm belediyeler adına konuşuyorum- kötü bir deneyim yaşatılmıştır.”

“BENİ İSTANBUL’DA BEKLEYEN ÇOK İŞİM VAR”

İmamoğlu, toplantıya devam edip etmeyecekleri yönündeki soruyu, “Bizim için toplantı bitti. Gerek yok. Düşünsenize, ben çıkıp ne diyeceğim. Gündem, sabahki gündemse, çıkıp ben onlarla polemik yarışına gireceğim. Böyle bir tarzımız yok. Vallahi beni İstanbul’da bekleyen çok işim var. Arkadaşlarımı, şehirlerinde bekleyen bir sürü işi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız şu kapıdan çıksın, 100 tane işi çözer. Gündemimiz çok yoğun. Burası sadece bizim bugün beyhude vakit geçirmemize sebep olur. Onu istemiyoruz” şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu’na yöneltilen bir başka soru da “İstanbul ile ilgili bir mektup ilettim dediniz. Sanırım o mektupta sadece Kanal İstanbul yok. Metro hatları ile ilgili yatırım planına alınma konusu var. Bunlarla ilgili bir açıklama geldi mi?” oldu. İmamoğlu, bu soruyu, “Orada yanlış bir terim var. Yatırım planına alınmadı. Yatırım planına alındıktan sonra hazineye gidecekti. Onay talep edilecekti. Biz şimdi bunu istiyoruz. Yatırım planına alınmadığı için zaten hazine gündemi yok. Orada bir tarif yanlışı var. İlla orada bir şey aramanın anlamı yok. Bekliyoruz. Davet ederlerse, ki çok istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 82 milyonda 1 her vatandaşımıza vardır, bana çarpı 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyon insanı temsilen kendilerinden randevu talebi ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanımla, belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Bütün bu duygularımı aktardım. Her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum” şeklinde yanıtladı.

CEMEVİLERİ SORUSU

İmamoğlu, “İzmir Belediye Meclisi’nden Cemevleri ile ilgili bir karar vardı. Yanılmıyorsam sizin de projeleriniz arasındaydı. Yapacak çok işimiz var dediniz. Bu projeyi ne zaman gündeme getirmeyi düşünüyorsunuz” sorusuna, “Getirdik. Belki kaçırdınız. Pazartesi gündeme alındı, komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre, sanırım yarın, Perşembe günü toplantımız var. Umuyorum bu ülkede Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleri için bu kararın alınmasına, oy birliğiyle bütün herkesin vicdanıyla oy verir. Kimin, nereyi, nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bu, milyonlarca Alevi yurttaşımızın vicdanı için gereklidir. Şu anda konu komisyonda. İBB’de grubu bulunan bütün partilerimizden bu işi, bıraksınlar şu siyaseti bir kenara, tüm vicdanlarıyla, ahlaklarıyla, adalet inançlarıyla karar vermelerini diliyorum. İnşallah bu hafta olumlu cevap çıkacaktır” yanıtını verdi.

“NEZAKETLİ DAVETE İNCELİK GÖSTERİP KATILDIK”

İmamoğlu, “Ödül verilecekti dediniz. Nedir bu ödül?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim de sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması vardı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeleri vardı. Ama bize yapılan davetin inceliği şurada: ‘Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mız ödülü size verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanızı istiyoruz.’ Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, eksiksiz buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Tekrar söylüyorum bunu söyleyenler TBB’nin gerçek ev sahipleridir.” (HABER MERKEZİ)

Reklam