Soylu'nun hedef gösterdiği Kadir İnanır'a aydın, yazar ve gazetecilerden destek

Selahattin Demirtaş'ın “Devran” kitabını sahneye taşıyan okuma tiyatrosunu izlediği için İçişleri Bakan Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Sanatçı Kadir İnanır’a bazı aydın, gazeteci ve yazarlardan destek geldi.

“Kadir İnanır’ın yanındayız” başlığıyla yayımlanan ve arlarında Baskın Oran, Etyen Mahçupyan, Fuat Keyman, Öztürk Türkdoğan, Nihal Bengisu Karaca ve Doğu Ergil gibi isimlerin yer aldığı imza metninde, “Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.

İmza metninin tamamı şöyle:

“Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabı, geçtiğimiz günlerde Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından Kenter Tiyatrosu’nda sahneye taşındı ve bir okuma gerçekleştirildi. Kimi siyasiler oyunu düzeysiz bir şekilde eleştirirken, İçişleri Bakanı daha da ileri gitti, etkinliği izleyenlerden birisi olan Kadir İnanır’a yönelik aşağılayıcı, hedef gösteren ve suç oluşturan bir nefret söylemi kullandı.

Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Bu söylem, sorunların barış içerisinde çözümüne ve bunu temsil eden kişilere yönelik olduğu oranda, durum demokrasi ilkeleri bakımından daha vahim hale gelmektedir. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.

İMZACILAR

Ahmet Faruk Ünsal

Ali Bayramoğlu

Baskın Oran

Celalettin Can

Doğu Ergil

Etyen Mahçupyan

Fuat Keyman

Levent Korkut

Nihal Bengisu Karaca

Oral Çalışlar

Öztürk Türkdoğan

Vahap Coşkun

Yıldıray Oğur

Yücel Sayman

(İstanbul/EVRENSEL)

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