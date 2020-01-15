Soylu'nun hedef gösterdiği Kadir İnanır'a aydın, yazar ve gazetecilerden destek
Demirtaş'ın “Devran” kitabının tiyatro uyarlamasını izlediği için Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Kadir İnanır’a aydın, yazar ve akademisyenlerden destek geldi.
Oyuncu Kadir İnanır | Fotoğraf: DHA
Selahattin Demirtaş'ın “Devran” kitabını sahneye taşıyan okuma tiyatrosunu izlediği için İçişleri Bakan Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Sanatçı Kadir İnanır’a bazı aydın, gazeteci ve yazarlardan destek geldi.
“Kadir İnanır’ın yanındayız” başlığıyla yayımlanan ve arlarında Baskın Oran, Etyen Mahçupyan, Fuat Keyman, Öztürk Türkdoğan, Nihal Bengisu Karaca ve Doğu Ergil gibi isimlerin yer aldığı imza metninde, “Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.
İmza metninin tamamı şöyle:
“Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabı, geçtiğimiz günlerde Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından Kenter Tiyatrosu’nda sahneye taşındı ve bir okuma gerçekleştirildi. Kimi siyasiler oyunu düzeysiz bir şekilde eleştirirken, İçişleri Bakanı daha da ileri gitti, etkinliği izleyenlerden birisi olan Kadir İnanır’a yönelik aşağılayıcı, hedef gösteren ve suç oluşturan bir nefret söylemi kullandı.
Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Bu söylem, sorunların barış içerisinde çözümüne ve bunu temsil eden kişilere yönelik olduğu oranda, durum demokrasi ilkeleri bakımından daha vahim hale gelmektedir. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.
İMZACILAR
- Ahmet Faruk Ünsal
- Ali Bayramoğlu
- Baskın Oran
- Celalettin Can
- Doğu Ergil
- Etyen Mahçupyan
- Fuat Keyman
- Levent Korkut
- Nihal Bengisu Karaca
- Oral Çalışlar
- Öztürk Türkdoğan
- Vahap Coşkun
- Yıldıray Oğur
- Yücel Sayman
(İstanbul/EVRENSEL)
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